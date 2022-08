Del sueño de migrante a la realidad de empresario: el éxito de Juan Manuel Alonso en EE.UU.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se estima que al menos seis millones de venezolanos han migrado a distintas partes del mundo, en busca de mejores oportunidades. A algunos les va mejor que a otros, por ende, cada uno tiene distintas historias para resaltar. Este es el caso de Juan Manuel Alonso, quien llegó a un nuevo país con la intención de salir adelante, sin pensar en lo que la vida le tendría preparado para los tiempos posteriores.



Hace seis años, Alonso empacó en sus maletas sus cosas, entre ellas su sueños, y partió hacia el norte del continente americano, específicamente hacia los Estados Unidos. “Sé que para muchos inmigrantes es una cuesta sin fin, pero me propuse la meta de ir a Estados Unidos y cumplir cada uno de mis sueños”, expresó el oriundo de El Zulia, que eligió a Miami como destino de llegada.



Y como la mayoría de cosas en la vida, el inicio es lo más complejo, y justo así recuerda Juan Manuel sus primeros años en el país norteamericano. “Mis primeros años en Estados Unidos fue mantener mi espíritu de lucha incansable, venía llenó de muchos miedos y sobre todo muchos sueños por cumplir, me enfoque en trabajar como empleado y adquirir experiencia y conocimiento y todo en el mecanismo y reclutamiento de personas, así que logre aportar al crecimiento de mi esposa y la compañía de empleo”.

Actualmente Juan trabaja para la empresa WorldStaff USA, fundada en 2011 por la empresaria hondureña Erika Mejía. La compañía tiene su sede principal en Miami, y a lo largo de los años ha crecido y ampliado su empresa, extendiendo las sucursales hasta Nueva York, New Jersey, Dallas, Pensilvania y Minnesota.



Como migrante latino, Juan Manuel destaca la importancia de sus compatriotas continentales para el funcionamiento de su empresa, la cual los ayuda a ubicarse laboralmente. “Nuestros planes como compañía consiste en posicionar el mérito y la igualdad en el ingreso y desarrollo del empleo; velar por la correcta aplicación de los instrumentos normativos y técnicos que posibiliten el adecuado, generar información oportuna y actualizada, para una gestión eficiente en las vinculaciones laborales”, afirmó.



Asimismo, comentó algunas de las dificultades que como migrante, vivió durante su recorrido hasta llegar a Estados Unidos y radicarse en Miami. “La migración se siente distinta para cada una de las personas, en mi caso, salí de Venezuela con un propósito, dejé atrás a mi hogar, familia y amigos, a veces hay que dejar de uno quiere por lo que uno quiere, hubo momentos en los que extrañe mi casa y mi gente, hasta el sabor de la comida me hizo falta, luché por cumplir mis sueños y sabía que mi destino era emprender, trabajé y me esforcé para poder obtener lo que quería”, comentó.



Por último, este aguerrido migrante venezolano, con aspiraciones de empresario, le dio un consejo para aquellos que sueñan con salir de su país, dejar a un lado su zona de confort, con el objetivo de alcanzar sus sueños. “El consejo que les puedo brindar es que lo piensen, lo planeen y accionen, habrá emprendimientos que no funcionen a la primera o no les salga como lo tengan planeado, al cambiar la mentalidad de trabajador a emprendedor les aseguro que verán oportunidades que nadie más ve y tienen que saberlas aprovechar, la vida del emprendedor es trabajar muy duro porque nada está garantizado, pronto verán el fruto de ese esfuerzo”, puntualizó.