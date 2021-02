Christopher Plummer, actor de 'La novicia rebelde', falleció este viernes a sus 91 años

Erika Mantilla

El actor canadiense Christopher Plummer, que interpretó al famoso capitán Von Trapp en 'La novicia rebelde' pero que tuvo que esperar al final de su carrera para obtener un Óscar, murió el viernes a los 91 años, anunció su agente.



Plummer falleció en su casa en Connecticut, noreste de Estados Unidos, acompañado de su esposa Elaine Taylor, con la que estaba casado desde hace 53 años.



"Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su oficio, con grandes modales a la antigua, un humor que le permitía burlarse de sí mismo y la música de sus palabras", dijo Lou Pitt, su amigo y agente durante décadas.



"Era un tesoro nacional que apreciaba profundamente sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará por generaciones", añadió.



Protagonizó junto a Julie Andrews 'La novicia rebelde' de 1965, interpretando al viudo aristocrático capitán Georg von Trapp en la recordada película sobre una familia numerosa en la Austria al borde de la Segunda Guerra Mundial.



Pese al éxito mundial, Plummer dijo en público que despreciaba el filme, y consideró que su papel fue muy "empalagoso" en una entrevista de 2011 con el Hollywood Reporter.



Luego moderó sus críticas, y dijo al mismo medio en 2015 que la película fue "el último reducto de paz e inocencia en tiempos muy cínicos".



Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Andrews dijo en un comunicado enviado al Hollywood Reporter que atesora los recuerdos de su trabajo juntos "y todo el humor y la diversión que hemos compartido a lo largo de los años" .



Criado en Montreal, Plummer tenía a sus espaldas 75 años de carrera y más de 100 filmes, tanto en inglés como en francés.



Su primera nominación al Óscar llegó en 2010 por su interpretación del escritor ruso León Tolstói en 'La última estación'.



Finalmente se llevó la estatuilla dorada dos años después, a los 82 años, por su papel secundario en 'Beginners' de un hombre que sale del clóset cuando su esposa muere.



Hasta ahora es el actor de mayor edad en ganarlo.

'¿Dónde has estado toda mi vida?', bromeó con el trofeo en la ceremonia, afirmando que había practicado su discurso de aceptación del premio desde que había nacido.



En 2018 fue nuevamente nominado al máximo galardón del cine por 'Todo el dinero del mundo' tras suplantar en el último minuto al anterior protagonista, Kevin Spacey, cuyas escenas ya rodadas fueron eliminadas tras acusaciones de conducta sexual indebida en su contra.



Recientemente tuvo un papel protagónico en 'Knives Out' ("Entre navajas y secretos" o "Puñales por la espalda"), junto a Daniel Craig, Chris Evans y Jamie Lee Curtis.



El director de esa película, Rian Johnson, dijo que Plummer era "una leyenda que amaba su arte, y era todo un caballero".



"He sido afortunado de poder compartir un set de grabación con él", tuiteó.

Una larga carrera



Nacido el 13 de diciembre de 1929 en Toronto, Plummer hizo su debut actoral en el teatro en 1950, cuando se estrenó "The Rivals" en Ottawa.



Llegó a Broadway en 1954 con "Starcross Story" y debutó en el cine en 1958 con "Sed de triunfo", antes de cruzar el Atlántico en los inicios de los años 1960 para trabajar en la escena teatral de Londres.



Su trabajo en las tablas fue muy reconocido, y fue elogiado como uno de los mejores actores en obras de William Shakespeare proveniente de América del Norte.



Algunos críticos aseguran que Plummer tuvo dificultades al comienzo para transmitir en la pantalla el carisma del que hacía gala en el escenario.



Pero todo cambió con "La novicia rebelde". Y ya nunca miró atrás con cientos de papeles en el cine.



Además obtuvo dos premios Emmy por su trabajo para la televisión y dos Tony por su desempeño en el teatro como mejor actor en un musical y en una obra.



"Logré acabar el ciclo de los grandes roles clásicos", dijo al diario británico The Guardian en 2018. "Los interpreté todos, algunos más de una vez".



"Pero los roles que estoy recibiendo en películas ahora son maravillosos, los últimos 10 han sido fascinantes".



Plummer se casó tres veces y tuvo una hija, la actriz Amanda Plummer.



Lea además: Tony Bennett revela que padece alzheimer