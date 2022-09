Casa Blanca advierte de consecuencias "catastróficas" si Moscú emplea arma nuclear

Las consecuencias serían "catastróficas" si el presidente ruso, Vladimir Putin, lleva a cabo su amenaza de usar el arma nuclear en la guerra en Ucrania, advirtió el domingo un alto consejero de la Casa Blanca.



Estados Unidos espera hacerle entender a Rusia "cuáles serían las consecuencias si toma el oscuro camino del uso del arma nuclear, y serían catastróficas", dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, en la cadena NBC.



"Tenemos la capacidad de hablar directamente a alto nivel (con los rusos), de decirles claramente cuál es nuestro mensaje y escuchar el suyo", dijo.



"Eso ocurrió frecuentemente en los últimos meses, incluso ocurrió en los últimos días", agregó el funcionario, que no quiso precisar la naturaleza exacta de los canales de comunicación empleados, para "protegerlos".



Washington advirtió en varias ocasiones y con un vocabulario cada vez más duro a Moscú contra un eventual uso del arma nuclear.



Consultado el 16 de septiembre, antes de que Putin explicitara la amenaza, Biden le dijo a su homólogo ruso: "No lo haga. No lo haga. No lo haga. Cambiaría el curso de la guerra de una manera que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial".



Advirtió también que la respuesta estadounidense sería "sustancial", sin más precisiones.



Luego de que el presidente ruso declaró estar dispuesto a usar "todos sus medios" de defensa, Washington elevó el tonó y afirmó tomar "en serio" esta amenaza, prometiendo una respuesta "severa".



A estas advertencias públicas se suman otras "privadas", indicó un funcionario estadounidense recientemente.