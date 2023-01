Así es 'Snooty', el tiburón Limón que es la sensación en redes por su espectacular sonrisa

Un tiburón se ha robado la atención de los usuarios de redes sociales por su particular forma de sonreir. Se trata de 'Snooty' o 'presumido', una especie de escualo de la raza 'Limón' que habita los mares de la ciudad de Juniper, en Florida, Estados Unidos.



Le puede interesar: Reloj del fin del mundo: ¿Qué es y por qué tiene asustados a los que creen en el apocalipsis?



'Snooty' fue descubierto hace varios años por Cassie Jansen, una buceadora profesional, pero no había podido dar con su paradero desde entonces.



La mujer emprendió la búsqueda del animal, pues lo vio muy parecido a 'Bruce' el tiburón de la película de 'Buscando a Nemo'. Finalmente lo encontró y pudo captar su peculiar sonrisa con su cámara.



Cassie asegura que lleva muchos años retratando tiburones pero que nunca se había topado con un animal como aquel.



La sonrisa de 'Snooty' ha generado comentarios divertidos en redes. A pesar de su apariencia amigable sigue siendo temible para muchas personas.



Cabe resaltar que la raza 'Limón', a la que pertenece el escualo, forma parte de las diez especies de tiburones más peligrosas del mundo. "Los peces son amigos no comida", escribió un usuario. "Con esa sonrisa me arranca un brazo", dijo otro internauta.