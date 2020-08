Antonio Banderas contrajo covid-19, el actor lo anunció en su cumpleaños número 60

Erika Mantilla

El actor español Antonio Banderas anunció este lunes en su cumpleaños número 60, que se encuentra en cuarentena tras dar positivo para covid-19. Dijo estar "relativamente bien" y solo un poco "cansado".



"Hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad", escribió el artista nacido en Málaga en sus redes sociales, sin especificar si se encuentra en España.



"Me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", señaló el actor de "La máscara del Zorro", "Entrevista con el vampiro" y "Los reyes del mambo".

En el comunicado, que acompañó con una foto suya de bebé en blanco y negro, agregó que aprovechará el aislamiento "para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años".



Banderas no acudió la noche del domingo a una gala benéfica anual de la que debía ser anfitrión, en Marbella, una ciudad balneario a 60 km de Málaga, sin que hasta ahora se conociera la razón de su ausencia.



Ganador de varios premios en su prolongada carrera, Banderas recibió este año su primera nominación a un Óscar por su papel en la octava película en la que trabajó bajo la dirección del realizador Pedro Almodóvar, "Dolor y gloria", aunque al final no obtuvo la estatuilla.



