Alec Baldwin, Brandon Lee y otros hechos trágicos que han enlutado el set de filmación

Alec Baldwin, el reconocido actor estadounidense, protagonizó un trágico accidente este jueves, al disparar una pistola de utilería que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza, mientras se encontraban en el rodaje de la película 'Rust'.



Mientras muchos usuarios de internet se cuestionan qué fue lo que sucedió y si hubo un cambio de arma, el hecho ha permitido recordar las tragedias similares que han ocurrido en medio de filmaciones.

Lea también: "No hay palabras, mi corazón está roto": Alec Baldwin, tras trágico accidente en rodaje

Brandon Lee, en 'El Cuervo'



​El hijo de Bruce Lee murió con tan solo 28 años de edad, mientras interpretaba una escena de acción.



El actor Michael Massee disparó un arma que debería tener balas de fogueo; sin embargo, por error dentro del cañón se había quedado una punta metálica de una bala calibre 11 mm, la cual terminó hiriendo de muerte a Lee.



El hecho se registró el 31 de marzo de 1993 y dejó un gran precedente en cuanto a accidentes en el set.

David Ritchie, en 'Jumper'



El mundo de la pantalla grande ha visto más que ' balas perdidas'. En 2008, durante el rodaje de ciencia ficción protagonizado por Hayden Christensen, parte del hielo y la arena congelada que componían la decoración cayo sobre el diseñador del film. El peso de estos fue suficiente para causar la muerte del decorador.

Dos menores de edad y Vic Morrow, en 'The Twilight Zone'



En 1982 dos niños de 6 y 7 años, junto con el actor Vic Morrow, murieron mientras grababan un escena con un helicóptero volando a baja altitud.



El vehículo fue alcanzado por pirotecnia de utilería, lo que provocó que se perdiera el control del helicóptero y este cayera sobre los actores. Posteriormente el director del filme y cuatro socios fueron absueltos en un juicio por negligencia y trabajo infantil ilegal.

Lea también: Alec Baldwin, de la comedia al drama: hechos y películas que han marcado su carrera

​Roy Kinnear, en 'The Return of the Musketeers'



​El actor Roy Kinnear falleció debido a una hemorragia interna, tras haber caído de un caballo y quebrarse la pelvis el 19 de septiembre de 1988, en el set de grabación.

Art Scholl, en 'Top Gun'



​A sus 53 años, el piloto Art Scholl rodaba una escena de la recordada película protagonizada por Tom Cruise en 1986 cuando ocurrió la tragedia.



El actor dio un giro de 180 grados en aire con su avión y no logró recuperar el control del vehículo, que terminó estrellándose contra el océano.

Kun Liu, en 'Los mercenarios 2'

El joven actor Kun Liu, de 26 años de edad, era el doble de riesgo de Sylvester Stallone en la cinta 'Los Mercenarios 2'.



Liu falleció en octubre de 2011, mientras grababa una escena en la que explotaba una barca en medio de un Lago. Mientras se encontraban preparando la secuencia, un contenedor estalló accidentalmente y le provocó graves heridas al actor, que le causaron la muerte días después.

Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, en 'Sin miedo a la verdad'



La tragedia también ha tocado grabaciones de series en Latinoamerica. Los actores mexicanos Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera murieron al caer de un puente, durante la grabación de la serie 'Sin miedo a la verdad', en enero de 2020.



Los artistas cayeron de la estructura, que estaba ubicada a cinco metros de altura, al parecer luego de que uno de ellos perdiera el equilibrio.