Video: Las lágrimas de Aida Victoria Merlano tras ser condenada por la fuga de su madre

Este martes se conoció el fallo condenatorio emitido por un Juez de la República en contra de Aida Victoria Merlano por la fuga de su madre la excongresista Aida Merlano.



A través de sus redes sociales, Victoria Merlano se refirió sobre su condena y entre lágrimas dio a conocer la pena que debería pagar.



"Estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia de los que la gente puede pensar, que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel", dijo Merlano entre sollozos.



Asimismo, dijo que "en el fondo del corazón cree en la justicia" y que su abogado Miguel Ángel del Río Malo ya está adelantando su derecho a apelación y defensa.



"Estamos esperando que el juez decida que va a pasar de aquí en adelante", añadió la señalada.



¿Qué dice la Fiscalía?

“Aída Victoria conocía del plan de fuga y con su conducta lesionó el bien jurídico de la eficaz impartición de justicia. en ese momento, la joven Aída Victoria también instrumentalizó a su hermano para cometer el delito de la fuga y lo usó para ingresar elementos para facilitar la fuga de Merlano”, dice la acusación de la Fiscalía.



Por otro lado, en su decisión, el Juez absolvió al odontólogo Guillermo Cely, pues no se evidenció que supiera del plan de fuga.