Valle y Antioquia son las regiones con más casos de asesinatos de personas trans

A propósito de la Marcha Trans que se conmemora este 15 de julio, datos recolectados por la Fundación GAAT señalan que lo que va corrido del año se han registrado 14 casos de homicidios y asesinatos de personas con experiencia de vida trans en Colombia, con un aumento del 27% de los casos reportados frente al mismo periodo de los dos años anteriores.



La organización, que se encarga de hacer acompañamiento a las personas trans, sostiene que Valle del Cauca, seguida por Antioquia y el Caribe corresponden a las regiones dentro de las que más casos de discriminación se han reportado este año.



“Esto es una señal de alerta para las autoridades y para la sociedad en general, para poder transformar esta cultura que aniquila nuestras experiencias”, afirma Danne Aro de la Fundación GAAT.



No obstante, advierte que el número de casos mencionados son un subregistro que obedece a la forma como se sistematiza la información sobre la personas con experiencia de vida trans, pues muchas veces las instituciones invisibilizan las identidades de esta población.



“Estás violencias parten de unos prejuicios y representaciones sociales negativas, que a través de acciones como la exclusión, la discriminación y la invisibilzacion, cierto tipos de violencias buscan aniquilar nuestros cuerpos, no solamente de una manera física, sino también anularlos de los espacios”, explica Danne Aro.



A propósito de la llegada del nuevo Gobierno en el país, el movimiento espera que garantía de sus derechos a la salud, la educación, el trabajo, entre otros, puedan ser respaldados por una ley de la República.



“Desde la fundación GAAT hemos estado impulsando la Ley Integral Trans con un proceso que esperamos, pueda presentarse en el próximo gobierno, para garantizar los derechos de las personas trans”, añade.



Para visibilizar esta lucha propia, el moviendo trans en Bogotá tiene programada una marcha en el centro de la ciudad este viernes 15 de julio la cual es convocada por la Red Comunitaria Trans.