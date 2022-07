Marbelle y Polo Polo, citados a la Fiscalía por delito de injuria contra Francia Márquez

La Fiscalía citó a una audiencia de conciliación por el delito de injuria contra la vicepresidenta electa, Francia Márquez, a la cantante Marbelle, al 'influencer' Miguel Polo Polo, al abogado Julián Quintana y al periodista Gustavo Rugeles.



El caso de Polo Polo, fue por un trino en el que acusó a Márquez de "estafadora": "Quieren hacer creer que si eres negro, automáticamente eres bueno y oprimido, y si eres blanco entonces eres malo y opresor. El color de piel no determina NADA. Así como hay blancos buenos como Johana Bahamón, también hay negros malos como la estafadora de Francia y el Negro Acacio”, dijo Polo Polo a través de su cuenta de Twitter.



El abogado Julián Quintana fue citado por varias afirmaciones que hizo a través de su cuenta de Twitter contra la electa vicepresidenta, asegurando que la Márquez era candidata del grupo guerrillero ELN.



De igual forma fue citada la cantante Marbelle, por usar expresiones racistas para referirse a Márquez, y al periodista Gustavo Rugeles, quien habría relacionado a la electa vicepresidenta con la extinta guerrilla de las Farc.



A las 9:00 a.m. del próximo lunes 18 de julio, se realizará la audiencia en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación.



La Fiscalía señaló que en caso de que alguno de estas personas no asista "tendrá como consecuencias la iniciación de la acción penal si fuere procedente".