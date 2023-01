Tristeza en el Cauca por la muerte de Yerson Zambrano, cantante que estuvo secuestrado

Luego de estar varios días internado en una clínica de Popayán, en las últimas horas se conoció que el cantante caucano Yerson Zambrano falleció debido a las afectaciones que sufrió tras sufrir un accidente de tránsito.



De acuerdo con lo conocido al respecto, el joven cantante sufrió un fuerte accidente cuando, a bordo de una motocicleta, se dirigía a cumplir con una gira de medios puesto que se encontraba promocionando su más reciente lanzamiento musical, 'Vida Mía'.



Lea además: Hijo de exministro de Justicia fue víctima de atentado en Cali; ofrecen millonaria recompensa



Sobre el accidente, se indicó que el pasado 12 de enero el joven cantante iba con su manager en la vía a Totoró, Cauca, cuando perdieron el control de la moto y, al salirse de la carretera, se chocaron con un árbol. Tras el siniestro, Zambrano quedó en grave estado de salud por lo que fue internado en un centro asistencial.



Al respecto, se detalló que el joven artista estuvo recibiendo atención por varios días y que su fallecimiento se dio el pasado 20 de enero y que sus honras fúnebres fueron realizadas por sus familiares y amigos el domingo 22 de enero en el municipio de Morales, Cauca, de donde Yerson era oriundo.



Antes de su muerte, el joven caucano se había referido a su estado de salud y había manifestado que se iba a someter a una cirugía de la que, aunque era complicada, esperaba no tener complicaciones.



"Tengo muchos cables por todo lado, ahora en veinte minutos entro a cirugía. Me dicen que es muy peligrosa, pero voy a tomar el riesgo a ver si me salvo. Se me zafó, por así decirlo, la vena horta, van a hacerme el procedimiento", fueron algunas de las últimas palabras de Zambrano.



Con relación al secuestro del que fue víctima, se detalló que este ocurrió el pasado mes de octubre cuando Yerson se trasladó al municipio de Piendamó, donde unos supuestos clientes lo iban a recoger para llevarlo a una presentación musical.



Sin embargo, una vez llegó al municipio sus conocidos no volvieron a saber de él hasta que un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto enviaron mensajes exigiéndole a los familiares de Zambrano una millonaria suma de dinero a cambio de la liberación del joven.



Lea también: Fiscal reveló que hay cinco extraditables entre las órdenes de captura que pidieron suspender



"La supuesta fiesta privada era en verdad una trampa, entonces juntamos la plata entre todos; hermanos, familiares y amigos porque nos daba mucho miedo que terminaran haciéndole daño. Tocó al final pagar $60 millones y arriesgarnos para que nos encontráramos en un lugar que ellos dijeron y ahí entregarles el dinero", dijo en su momento, en diálogo con Semana, Ricardo Gómez Quintero, quien era el representante del cantante caucano.



Luego de que se pagó la extorsión, Yerson fue liberado el 3 de noviembre de 2022. Ese día, el joven artista manifestó que en la entrada del municipio de Piendamó lo interceptaron y le pusieron un pasamontañas, por lo que nunca subo dónde lo tuvieron retenido.



"La comida nunca me faltó, pero siempre me decían que toda ración tenía su precio. Además, creo que me ponían algún tipo de sustancia porque siempre estaba dormido; la mayoría del tiempo sentía mucho sueño y por eso decidí empezar a comer menos", comentó tras su liberación.