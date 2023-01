Fiscal reveló que hay cinco extraditables entre las órdenes de captura que pidieron suspender

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, reveló este miércoles que de las 16 personas a las que el Gobierno pidió se le suspendan las órdenes de captura en medio de las negociaciones de paz, cinco tienen pedidos de extradición.



De acuerdo con lo manifestado por Barbosa, cuatro personas están solicitadas en extradición por Estados Unidos, mientras que la solicitud que tiene la otra es por parte de las autoridades de España. Al respecto, el Fiscal manifestó que no se pueden retirar cargos a extraditables.



Lea además: Valentina Trespalacios: las evidencias que condenan a John Poulos, sospechoso del crimen



El Fiscal, además, hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro para que se revisen en detalle los decretos que establecen el cese de hostilidades con los grupos dedicados a las actividades de narcotráfico. Frente a ello, Barbosa fue enfático en que "eso es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali.



Las declaraciones de Barbosa se dan luego de salir de una reunión en Washington con Merrick Garland, fiscal General de Estados Unidos, en la que, según dijo, las autoridades norteamericanas ratificaron su respaldo a las decisiones que ha tomado la Fiscalía de Colombia en cuanto a no levantar las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno.



Aunque el Fiscal no detalló quiénes serían los extraditables, El Tiempo indicó que entre las personas a las que el Gobierno pidió suspender las órdenes de captura estarían Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, cabecilla de Los Pachencas, así como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, cabecilla del bloque 'Central Urabá' y heredero de 'Otoniel'.