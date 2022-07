¿Qué impacto tendrá la muerte de ‘Iván Mordisco’, jefe disidente de las Farc?

Néstor Gregorio Vera Hernández, conocido con el alias de ‘Iván Mordisco’, jefe del frente primero de las disidencias de las Farc, es el séptimo cabecilla de las organizaciones residuales en ser abatido en menos de un año.



Previamente habían muerto también, Jesús Santrich, ‘El Paisa’, ‘Romaña’, ‘Arturo’, alias Gentil Duarte y alias Mayimbú.



La facción que comandaba Vera Hernández, quien era uno de los criminales más buscados del país, operaba en los departamentos de Putumayo, Arauca y Cauca.



La muerte de ‘Iván Mordisco’ fue informada ayer por organismos de inteligencia, quienes confirmaron que el pasado fin de semana las Fuerzas Armadas de Colombia le dieron un duro golpe a las disidencias de las Farc, al realizar un bombardeo a un campamento en el que murieron diez miembros de la antigua guerrilla, incluyendo a él.



‘Iván Mordisco’ se encontraba en la vereda Santa Rita, en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. De acuerdo con las primeras informaciones, luego de que los soldados realizaron el operativo, un grupo de subversivos arribó al lugar de los hechos para llevarse los restos de quien fuera el máximo jefe de las disidencias de las Farc.



Desde que se ejecutó el bombardeo, los militares han estado monitoreando la zona para corroborar si los disidentes sepultaron a ‘Mordisco’ en ese sector que, según afirmaron organismos de inteligencia, está bajo control del frente conocido como Armando Ríos.



La información fue entregada en la mañana de ayer por el ministro de Defensa, Diego Molano. En su cuenta de Twitter, Molano publicó: “Con la operación Júpiter contra alias ‘Iván Mordisco’ cae el último gran cabecilla de las Farc y se da la estocada final a las disidencias”.



Así mismo, se conoció que las autoridades no han encontrado el cuerpo del máximo cabecilla, pero sí el de su compañera sentimental y de uno de sus hombres de confianza, quienes hacen parte de los diez fallecidos durante el operativo adelantado en territorio caqueteño. Medicina Legal dio a conocer que los cadáveres tenían signos de haber sido arrastrados, por lo que se ratifica la hipótesis de que los disidentes ocultaron los restos de su fallecido líder.



De acuerdo con Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, “la muerte de alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc, en términos del negocio del narcotráfico no va a tener mayor impacto porque la producción de la cocaína no va a parar, las rutas siguen funcionando y las ventas ya están hechas”.



Además, aseguró que no es claro quién tomará el liderazgo del Frente Primero de las disidencias de las Farc, pues se ha logrado evidenciar un cambio de generación, donde los nuevos líderes quieren permanecer en el anonimato para seguir con los negocios del narcotráfico y pasar desapercibidos ante las autoridades.



Por su parte Jhon Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, Acore, puntualizó que aunque es un golpe fuerte para este grupo ilegal, no cabe duda que las disidencias de las Farc van a seguir con el negocio del narcotráfico, pues Colombia es el primer productor mundial de cocaína y este sigue siendo un negocio muy rentable.



“Son más de 1400 toneladas métricas de cocaína al año que produce el país. Además, aún quedan otros cabecillas muy significativos”, dijo Marulanda.



Aunque los expertos coinciden en que aún no se conoce la identidad del posible sucesor de alias Iván Mordisco, algunas versiones indican que quien tomaría el manejo terrorista de esta zona del país sería Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.



De acuerdo con las autoridades, ‘Calarcá’ es un despiadado criminal sin temores a organizar atentados terroristas. Incluso, se le atribuye el atentado dirigido contra el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, ejecutado el pasado mes de enero y en el que murieron dos miembros de la Policía.



Según Néstor Rosanía, aunque las autoridades han dado de baja a varios cabecillas de las disidencias, esto no representa un golpe significativo a las estructuras.



¿Quién era ‘Iván Mordisco’?

Néstor Gregorio Vera Hernández, más conocido con el alias Iván Mordisco, llevaba más de 15 años delinquiendo. Se enlistó en las Farc como guerrillero raso, pero con el tiempo fue tomando experiencia en el manejo de explosivos y posterior a ello se convirtió en uno de los mejores francotiradores del grupo al margen de la ley.



Gregorio Vera Hernández era requerido por las autoridades por el reclutamiento forzado de hombres y mujeres que ayudarían a engrosar las filas criminales y proteger los cultivos ilícitos que controlan las disidencias. Su principal plan era el Proyecto Farc-EP, que busca la rearticulación armada de este grupo guerrillero en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo, Valle, Casanare, Amazonas, Huila, Tolima y Meta, en donde ya había establecido alianzas criminales.