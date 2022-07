Inpec inició el traslado de reclusos en condición de hacinamiento en CAI de Tuluá

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó que iniciaron el traslado de un grupo de internos que se encontraban en condiciones de hacinamiento en el CAI de Aguaclara, en Tuluá.



Esto, luego de que la Personería de ese municipio interpusiera una acción de tutela ante un juzgado, con el fin de solicitar la reubicación inmediata de 110 reclusos que permanecen en el Comando de Atención Inmediata de Tuluá.



Según el Ministro, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya inició el traslado y reubicación de alrededor de 44 personas detenidas.



"El general Tito Castellanos confirmó que 31 mujeres y 13 hombres fueron reubicados en diferentes penales a nivel regional. Se está estudiando la posibilidad que, además, el Inpec pueda ubicarlos en sitios cercanos a su lugar de origen para estar más cerca de sus familias", dijo Ruiz.



No obstante, el Juzgado Segundo del Circuito de Tuluá que admitió la acción de tutela por la presunta vulneración de derechos fundamentales de este grupo de privados de la libertad.



La tutela presentada por José Martín Hincapié, personero delegado de Derechos Humanos en Tuluá, pide el traslado de todas las personas que permanecen en este CAI.



Asimismo, el recurso pretende que los capturados tengan acceso a la justicia y que “se les permita concurrentemente el goce y disfrute de sus derechos inherentes a la dignidad humana que tiene por mandato constitucional”.



El acceso a salud, seguridad física, una alimentación adecuada y tratamientos psiquiátricos son algunas de las condiciones que los reclusos no tienen en este lugar, de acuerdo con el documento de la Procuraduría.



Cabe destacar que hasta el momento el Juzgado Segundo del Circuito de Tuluá no ha entregado respuesta sobre este proceso. Sobre la decisión judicial, Hincapié resaltó que “todavía no hay oficialización del tema” y se espera que todos los detenidos que están en el CAI sean reubicados.