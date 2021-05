Patrullera denunció que fue víctima de abuso sexual durante ataque a CAI en Cali

Valentina Rosero Moreno

En medio de los problemas de orden público que se han registrado en Cali, se conoció la denuncia de una patrullera quien habría sido abusada sexualmente durante una de las jornadas de protesta por el Paro Nacional.



Según el aterrador relato de la uniformada, los hechos se presentaron el pasado jueves 29 de abril en el sector de Puerto Rellena, cuando un grupo de ciudadanos atacaron e incendiaron un CAI de la Policía.



“Nunca pensé que ese día marcaría mi vida. La multitud estaba enfurecida, empezaron a buscar palos, rocas y empezaron a lanzarlas al CAI. Empecé a ver cómo la gente, con rencor en sus ojos, incineraba el lugar”, detalló la patrullera.



En su denuncia la uniformada comentó que ella se encontraba prestando apoyo en la zona porque la protesta había terminado en disturbios y actos de vandalismo y, además, los policías estaban siendo atacados con piedra, palos y botellas.



La patrullera aseguró que ella y sus compañeros tuvieron que “retroceder e ingresar al CAI para resguardarnos y protegernos de las agresiones de la multitud” y que mientras eso sucedía, un grupo de civiles que hacían parte de las manifestantes comenzaron a mirarse entre ellos y dijeron, “mire, ahí hay una mujer, sáquenla”.



De acuerdo con su testimonio, aunque sus compañeros la protegieron y se opusieron a que fuera violentada, ellos también fueron agredidos y ella fue sacada arrastrada del lugar.



En medio de su relato, la uniformada indicó que aunque intentó huir, los hombres la golpearon. “Me sostenía de todo lado. Me sostuve del marco de la puerta, pero fue inútil, eran muchos. Me tumbaron al piso al lado derecho del CAI y, sin piedad, me empezaron a golpear e insultar. Uno de ellos se me sube encima y me despoja de mi uniforme, me empezó a tocar todo mi cuerpo y empezó a golpearme”, comentó.



“Me empezó a besar y tocarme mis partes íntimas”, relató la patrullera con voz quebrantada. Pero yo seguí en pie, suplicaba por mi vida y les decía que no me hicieran nada, que se llevaran todo y que, por favor, ya no más”, indicó.



La mujer mencionó que, tras unos minutos de abuso, logró escapar del lugar y el conductor de un vehículo que transitaba por la vía la ayudó. “Fueron los minutos más largos y amargos de mi vida”, indicó.



Al respecto, la Policía Metropolitana de Cali manifestó que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía, que ya se encuentra investigando lo ocurrido.



