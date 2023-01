Según el reporte de una comisión especializada contra las violaciones de los derechos humanos y otros expertos de la Fiscalía se confirmó que no existió ningún abuso a una niña indígena en el Guaviare por parte de un militar estadounidense.



“Con esta actividad investigativa, no solo en la Fiscalía, sino también en otras entidades que podrían estar involucradas, e incluso con la misma comunidad Nukak, se ha concluido que no se ha encontrado nada, repito, nada sobre el caso al que se hizo referencia…”, enfatizó el fiscal General, Francisco Barbosa Delgado.



Cabe recordar que la presunta agresión fue divulgada por el medio internacional Univisión, asegurando que incluso la menor dio a luz a una bebé. La Fiscalía aseguró que realizó distintas verificaciones en el hospital departamental, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), otras entidades locales e incluso con la misma comunidad, sin encontrar veracidad.



Lea aquí: Investigan a seis militares por presunta violación de una menor indígena



“Dirigiré una carta al presidente de Univisión para explicarle cada uno de estos temas y el trabajo que hicieron los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, y que se rectifique esa información porque no es veraz”, reveló Barbosa Delgado.



No obstante, aunque aseguraron que el caso del militar extranjero es falso, las consultas al ICBF sí concluyeron con 378 hallazgos de casos de abuso sexual contra integrantes de las comunidades indígenas en el Guaviare.



“Si se demuestra negligencia en la atención de estas víctimas, de estos delitos, por parte de autoridades departamentales, municipales, nacionales y policiales, se iniciarán las investigaciones pertinentes por el posible delito de prevaricato por omisión”, agregó el Fiscal.



Finalmente, el jefe del ente acusador aseguró que una comisión de la Fiscalía continuará en el departamento realizando un control de los delitos sexuales y otros graves casos contra niños, niñas y mujeres.



“Vamos a fortalecer, en San José del Guaviare, los actos urgentes con un fiscal e investigadores dedicados exclusivamente a atender este tipo de delitos en los que las víctimas son miembros de la comunidad indígena (…) vamos a fortalecer esto, hay unos problemas con estas comunidades, que son comunidades nómadas (…) es una comunidad particular”, precisó el fiscal.