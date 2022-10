Masacre en Brisas de Mayo: autoridades reportan presencia del ELN y disidencias en la zona

Aunque las autoridades aún no han confirmado los motivos detrás de la masacre registrada este martes en el barrio Brisas de Mayo, ubicado en la Comuna 20 de Cali, indicaron que varios grupos armados hacen presencia en esta zona.



"En esta Comuna, históricamente, ha hecho presencia las Farc y el ELN, asimismo, grupo de delincuencia común organizadas, los cuales realizan actividades multicrimen", aseguró el coronel William Quintero, comandante (e) de la Policía de Cali.



Cabe recordar que el ataque sicarial se presentó en la madrugada de este martes, donde cinco personas resultaron muertas y al menos dos más resultaron heridas.



Las personas asesinadas fueron identificadas como Arley Sánchez, Víctor Alfonso Castro Cabezas, Carlos Andrés Jiménez y Esteban David Vásquez Ramos. La quinta víctima, que se dice sería un adulto mayor, no ha sido identificada.



"Cabe manifestar que dos de las personas fallecidas presentaba antecedentes penales, uno por porte ilegal de armas de fuego y el otro por porte ilegal de estupefacientes", infirmó el Comandante de la Policía.



La Policía informó que se activaron todas las capacidades institucionales con un grupo especial que se encargará, junto con la Fiscalía General de la Nación, de liderar las investigaciones para esclarecer este hecho.



Asimismo, la Alcaldía de Cali se convocó un consejo de seguridad extraordinario, donde analizarán las evidencias recogidas por las autoridades para identificar los móviles de este hecho y la captura de los responsables.



"No habrá impunidad en este caso. Ya nos estamos articulando con la Fiscalía, Cuerpo Técnico de Investigación-CTI, SIJIN y todas las autoridades, para que este caso quede esclarecido y poder hacer justicia", indicó Jimmy Dranguet Rodríguez, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.



Y agregó: "En el consejo de seguridad vamos a revisar el monto de la recompensa que ofreceremos, por la información que nos permita identificar y capturar a estas personas armadas que irrumpieron en el territorio y acabaron con la vida de cinco ciudadanos".



Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa solicitó la presencia urgente del ministro de Defensa, Iván Velásquez, en Cali ante la ola de violencia que atraviesa la ciudad.



"Otra masacre en el Valle del Cauca en una comuna que desafortunadamente viene siendo centro de violencia del crimen organizado y sigue la ausencia del Ministro de Defensa ¿Qué tiene que ocurrir en el Valle del Cauca para que se proceda a hacer un consejo de seguridad?", reclamó el Senador.