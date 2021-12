Los detalles inéditos de la muerte de Mauricio Leal y su madre, revelados por su hermano

El hermano del difunto estilista Mauricio Leal, Jhoiner Leal habló por primera vez de la tragedia que cobró la vida de su hermano y su madre el pasado 22 de noviembre.



Jhoiner le comentó al diario El Tiempo que estuvo en la lujosa casa de su hermano cerca de las 2:40 p.m., cuando arribó con el conductor personal de Mauricio.



Además, aseguró que "no es cierto que yo haya ingresado por una ventana. Yo tenía llaves de la casa".



Relató que al ingresar a la casa y encontrar el cuerpo de su hermano: "nos conmocionamos y decidimos no tocar nada sino dar informe a la Policía. Nos recomiendan salirnos del cuarto y no contaminar la escena. La carta nunca la vimos, ni leímos lo que decía hasta que los medios la publicaron”.

Lea también: Tras su renuncia a la nacionalidad colombiana, ¿Yeferson Cossio se irá del país?



Jhoiner confirmó en su entrevista con el medio nacional que ya rindió declaración a la Fiscalía en calidad de testigo, al igual que otros miembros del entorno del estilista, como algunos de sus trabajadores más cercanos y su conductor personal.

​

La presunta última carta de Mauricio, que fue filtrada a los medios, detalla que deja todo a su hermano y a sus sobrinos, frente a esto Jhoiner declaró que no es el único heredero del estilista: "Tenemos un medio hermano en Jamundí y otros hermanos de los que hablaré más adelante”.



El hermano del reconocido estilista confirmó la presencia de un cuchillo en los cuerpos de Mauricio y Marleny Hernández.

Sobre los medicamentos

El hermano del reconocido artista capilar confirmó que cargaba con distintas dolencias en su espalda, pecho y cuello: "Los médicos nunca dieron un diagnóstico acertado de lo que tenía Mauricio (...), él nunca logró tener un equilibrio de su enfermedad, vivía medicado, algunas veces se automedicaba por los dolores tan fuertes, pero de ahí no sé nada más; lo que le dije al CTI de los medicamentos que encontraron en la casa".



Jhonier aseguró que no sabía de amenazas contra sus familiares, ni de hechos extraños días antes de los sucesos, sin embargo, comentó que "al CTI le conté ciertas narrativas de casos que sucedieron con él años atrás, pero hacen parte de la investigación".



La reconocida peluquería de Mauricio Leal ahora es responsabilidad de su familiar, sin embargo, su hermano comentó que: "No soy la única persona que va a quedar a cargo de esto. Es triste el hecho de que muchas familias se puedan quedar sin trabajo o que su legado se vaya a perder por la falta de apoyo".



La firma 'Mauricio Leal Peluquería' se encontraba en planes de abrir sucursales en Cota y otros lugares, al momento de los hechos.