Yeferson Cossio, el artista y creador de contenido digital, anunció en días pasados que adelanta los procesos legales para renunciar a su nacionalidad colombiana, proceso que quedaría listo a partir de l 1 de enero de 2022.



El motivo de su renuncia se debe a la suma de dinero que tuvo que pagar en su declaración de renta, la cual supera los 570 millones de pesos.

Lea también: Sebastián Boscán llegó a "odiar" a su papel de 'Leandro' en 'Pasión de Gavilanes', ¿por qué?



Ante lo anterior, en redes quedó la duda sobre si el influenciador se quedaría en el país o si se radicaría en el extranjero. Cossio despejó todas las dudas a través de las historias de su cuenta de Instagram.



"Quiero aclarar un punto muy importante: yo no voy a ser más colombiano, yo renuncio a mi nacionalidad; pero yo no me voy de Colombia, mi fundación se va a quedar Colombia, voy a seguir ayudando a la gente de Colombia. Yo amo a ese país con mi alma", aseveró.



Explicó que con su nuevo estatus, sin embargo, no podrá pasar más de 180 días al año en el país, pero que buscará estar la mayor cantidad de tiempo posible.



"Lo único que va cambiar es mi pasaporte, y ya en temas tributarios yo no voy a dejar de pagar; la cosa es que en vez de pagar en Colombia un 37 %, más un 19 % -que ese ni siquiera es el problema, sino que el problema es que uno paga y no se ve-, pago un 10 % en Estados Unidos", concluyó.