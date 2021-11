Sebastián Boscán llegó a "odiar" a su papel de 'Leandro' en 'Pasión de Gavilanes', ¿por qué?

Sebastián Boscán, de 41 años, falleció este fin de semana producto de un cáncer contra el que luchaba.



El actor medellinense se hizo famoso por varios papeles, como el protagónico 'Gabriel Ávila' en 'El estilista', 'Ándres Escallón' en 'Escobar, el patrón del mal' o 'Juan Camilo', en 'El auténtico Rodrigo Leal'.



Sin embargo, el personaje que marcó su carrera fue 'Leandro Santos', en 'Pasión de Gavilanes', pues fue su primer papel en una producción con gran éxito.

Puede leer: 'Encanto' logró casi un millón de espectadores en su fin de semana de estreno en Colombia



"'Leandro' me dio a mí a conocer en 120 países, entonces, yo no he viajado mucho, pero que te reconozcan en los países que he ido, en España, en Argentina -donde conseguí un trabajo gracias a ese personaje-... me escriben de Bagdad, de Kosovo, de Paraguay, de todo lado, sobre todo cuando me visto de 'Manola'", recordó Boscán en una entrevista con 'Bravissimo' de City TV hace un año.



Sin embargo, el actor admitió que no siempre vio con buenos ojos a su papel. "La gente ama ese personaje. Yo también, aunque lo odié en un momento, pero ya le tengo cariño", reveló,



La razón de Sebastián Boscán para odiar a 'Leandro'

Boscán, cuyo nombre de pila era Leonardo Zapata Bohórquez, indicó que lo convincente de su interpretación de papel jugó en su contra a la hora de buscar una nueva oportunidad.



"Lo odié porque gracias a ese personaje me dejaron de llamar mucho tiempo porque, dugamos que el personaje fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía, y cuando yo (me presentaba), decían 'no, a esa 'loquita' no me la traigás, no, no, no, no la quiero en esta novela, qué pereza", recordó.



El actor aseguró que entonces, como en esa época no tenía mánager, le tocó empezar a tocar puertas buscando quién le diera la oportunidad.

Lea además: ¿Culpables? Anuel sorprendió a Karol G a la mitad de su concierto en Puerto Rico



Rememoró que al momento de presentarse decía: "Buenas tardes, soy Sebastián Boscán", pero su interlocutor pocas veces lo reconocía. Una vez mencionaba a su personaje de 'Pasión de Gavilanes' la otra persona respondía "¡No jodás!, ¿De verdad?".



"Me dejaron de llamar mucho tiempo, y para la novela que siguió en la misma productora, me metí a la brava a hacer un casting de 'Pedro Baraja', un ladrón... Entré hablando mexicano, vestido de mariachi, con barba y pelo afro, y me pasé el casting", relató.



Y apuntó: "La gente decía, 'esa voz yo la conozco', porque mucha gente no me reconoce por los papeles, sino por la voz".

¿Quién era Sebastián Boscán?



Sebastián Boscán nació el 4 de marzo de 1980 en Medellín. Estudió arte dramático en el Roxbury Community College de Boston (EE.UU.) y estuvo cuatro años en el Actors Workshop, según referenció El Tiempo en 2004.



Su primer papel en televisión fue en la comedia 'Vuelo secreto', en el cual no duró mucho pues, según las palabras que dio al medio nacional, lo "botaron por malo".



Posteriormente hizo parte de producciones como 'Marido y Mujer', 'La Venganza' y 'El auténtico Rodrigo Leal', pero sin duda fue su papel de 'Leandro Santos', en 'Pasión de Gavilanes', el que marcó un antes y un después en su carrera actoral.



El medellinense siguió realizando importantes papeles en la TV nacional, como 'Gabriel Ávila' en 'El estilista' -el papel protagónico-, el 'coronel Bastidas' en 'El general Naranjo', 'Alejandro Santana' en 'La ley del corazón' y 'Andrés Escallón' en 'Escobar, el patrón del mal'.