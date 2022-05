Lo que se sabe del requerimiento de Piedad Córdoba en Honduras por no reportar alta suma de dinero

Este miércoles la senadora electa Piedad Córdoba fue retenida de manera provisional en Honduras, al transportar cerca de 68.000 dólares americanos que no fueron declarados para su salida del país.



Esta hecho desató una fuerte polémica en Colombia y en el país centroamericano, por las contradictorias declaraciones de la senadora y de las autoridades hondureñas.



En primer lugar, tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) como el Gobierno de Honduras confirmaron la retención provisional "por la portación de aproximadamente 68 mil dólares americanos que no fueron declarados", se lee en el comunicado del INM. Esta retención fue negada por Córdoba.



Por otro lado, hay versiones contrarias sobre la suma total del dinero, las autoridades centroamericanas explicaron que fue una suma de 68 mil dólares americanos, mientras que la senadora aseguró que fueron 58 mil dólares.



Además, otra inquietud que surgió sobre cómo se dio esta retención, pues Córdoba señala que fue ella quien entregó el dinero porque iba a pagar el impuesto de salida.



“Yo no estoy retenida para absolutamente nada, eso no es cierto", dijo Córdoba a Caracol Radio.



Sin embargo, Migración de Honduras indicó que el dinero se detectó en el aeropuerto durante una revisión con rayos X. De hecho, reveló luego una fotografía con los paquetes de dólares.

Finalmente, la otra duda está sobre el origen de esta alta suma de dinero. Córdoba explicó que fue de un contrato de asesoría que ella tiene con "un grupo importante".



"Estuvimos trabajando dos días en la asesoría que yo hago con ellos, que no es ni siquiera aquí sino en Colombia, y me pagaron y ya", concluyó la senadora.



Mientras que Migración dijo que esta persona está siendo citada por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y "que se siga el procedimiento de ley correspondiente".



La senadora electa sigue en Honduras este jueves y no podrá salir hasta que estos hechos se esclarezcan.



"El Gobierno de la República reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto a las normas de migración y extranjería. El día de mañana se le dará seguimiento a los hechos ocurridos con la Senadora, respetando todos sus derechos hasta su resolución. Nos solidarizamos con la Senadora y respetamos su presunción de inocencia", indicó la secretaría de prensa de la presidenta hondureña Xiomara Castro.



Cabe resaltar que la secretaría de prensa señaló también que la Senadora había solicitado una audiencia el martes 24 de mayo con la presidenta "con el objetivo de saludarla y fue recibida como amiga y líder política".