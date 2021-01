Las voces de preocupación y rechazo tras agresión a periodistas de Q'hubo Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

Desde diversos sectores fue rechazada la agresión de la que fue víctima un equipo periodístico del diario Q’hubo, que hace parte de la casa editorial El País, mientras realizaba un cubrimiento en el oriente de la ciudad.



El conductor, una periodista y un reportero gráfico se dirigían hacia el barrio Comuneros I para realizar un informe sobre la muerte de un niño, quien falleció a causa de una bala perdida el pasado 25 de diciembre, cuando sorpresivamente fueron embestidos.



“En medio del recorrido, fuimos atacados en la Calle 83 con Carrera 28E, sobre la Avenida Ciudad de Cali. Un sujeto que vestía una camisa de color naranja con blanco nos atacó con piedras, causando el daño total del parabrisas del vehículo en el que nos movilizábamos”, relató la periodista.



También aseguró que tras el hecho fueron hasta el CAI de Policía más cercano, diagonal al Colegio Nuevo Latir, “pero un patrullero nos dijo que no podía ayudarnos porque no le correspondía esa zona”.



“Luego de retirarnos del lugar nos encontramos con una patrulla y les expusimos el caso, pero nos respondieron que ‘la zona está caliente porque mataron a un joven’ y siguieron su camino y no recibimos ayuda”.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, aseguró que ya se comunicó con el Comandante de la Policía Metropolitana para que se adelanten las investigaciones sobre este hecho y se pueda conocer de manera rápida lo que ocurrió y dar con el responsable.



“Manifestamos nuestra enorme preocupación. Claramente somos solidarios con el medio de comunicación; rechazamos cualquier tipo de agresión o situación que atente contra la libertad que debe tener el medio para cubrir los diferentes eventos que ocurren en la ciudad con absoluta independencia y autonomía”, indicó Rojas.



Según relatan los comunicadores, mientras avanzaban en el carro -que tenía remarcados los logos de Q’hubo y El País- también fueron objeto de insultos por parte de un grupo de personas del sector.

El concejal Fernando Tamayo indicó que “la apatía de las autoridades lo único que hace es que los caleños nos sintamos cada vez más inermes e indefensos frente al delito”.

Preocupación de la Flip



Frente a esta situación, varios periodistas, a través de las redes sociales, han pedido a las autoridades locales mayor protección y respaldo ante los peligros a los que se ven expuestos en el ejercicio diario de su labor.A este llamado se unió la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, que desde su cuenta de Twitter pidió a la Policía Metropolitana que “sea garante de la labor periodística y contribuya a su protección”.



“Es preocupante que ante una situación de riesgo, como la que enfrentó el equipo periodístico del diario Q’hubo, no haya una respuesta de las autoridades”, advirtió el principal organismo de defensa de la libertad de prensa en Colombia, a través de su cuenta oficial en Twitter.



Por su parte, el también comunicador social y concejal de Cali Fernando Tamayo indicó que lo sucedido con este equipo periodístico es un reflejo de lo que está ocurriendo en la ciudad. “Eso no tiene presentación. Si unas personas que son representantes de un sector tan importante y que tenemos que preservar y cuidar, como es la prensa, reciben esa escasa colaboración de parte de los miembros de la Policía, qué podemos esperar los demás y el ciudadano común y corriente frente a la acción de los violentos”.



“Lamentable la agresión, lamentable, la intolerancia y más a sabiendas de que la casa Q’hubo ya tuvo una pérdida terrible por el asesinato de uno de sus periodistas en la Comuna 16. Lo más grave es la paquidermia e indolencia de la Policía, que a todas luces demuestra lo que se ha venido diciendo de este lado y es que los cuadrantes estáticos no son acordes frente a lo que pasa en el tema de violencia en Santiago de Cali, porque mientras la delincuencia se mueve, los cuadrantes estáticos lo que generan es la excusa para que la Policía diga que no puede actuar frente al delito porque está fuera de su área de jurisdicción”, indicó Tamayo.

Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre falleció Andrés Felipe Guevara Henao, periodista judicial del diario Q’Hubo Cali, dos días después de recibir ocho impactos de bala mientras estaba en el barrio Mariano Ramos, en el oriente de la ciudad.



El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, agregó que “independientemente del avance de las investigaciones, enviamos toda nuestra solidaridad institucional y nuestro compromiso de que esperamos que este hecho sea totalmente esclarecido, como se lo hemos dicho de manera directa y personal al director de este medio”.



“Cuenten con nuestro apoyo y respaldo en lo que podamos ayudar para que su medio siga trabajando por la generación de una opinión pública informada para la ciudad”, concluyó Rojas.

Por el ataque, el pasado 23 de diciembre,

y posterior muerte del periodista Andrés Felipe Guevara, del periódico Q’hubo, fue capturado un menor de 16 años de edad como presunto autor material.