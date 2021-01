Atacan a periodistas de Q'hubo Cali en el oriente de la ciudad

Álvaro José Carvajal Vidarte

Periodistas de Q'hubo Cali fueron atacados mientras realizaban labores de reportería en el oriente de la ciudad, por un desconocido que golpeó con una piedra el parabrisas del vehículo en el que se transportaban.



Los hechos se registraron sobre las 9:00 a.m. de este sábado, cuando tres profesionales adscritos al diario se movilizaban por la avenida Ciudad de Cali, la altura de la Calle 83 con Carrera 28e6.



El agresor, vestido con una camiseta anaranjada con blanco, empezó a lanzar rocas contra el vehículo y posteriormente tiró una de gran tamaño que dañó parte del parabrisas. Por fortuna, el conductor del vehículo alcanzó a maniobrar a tiempo y los comunicadores resultaron ilesos.



Según relatan los comunicadores, mientras avanzaban en el carro -que tenía los logos de Q'hubo y El País- también fueron objeto de insultos por parte de un grupo de personas del sector.



Los periodistas denunciaron que luego del ataque se dirigieron a un CAI de la Policía cercano, diagonal al colegio Nuevo Latir, pero los uniformados desestimaron el hecho asegurando que el mismo no había ocurrido "en su sector".



Así mismo, comentaron que en su camino de regreso al diario se encontraron una patrulla de la Policía, a la que también le comentaron la situación, pero solo recibieron como respuesta que el sector "está caliente porque mataron a un joven".



Hasta las 2:00 p.m. de este sábado, la Policía Metropolitana de Cali no se había pronunciado al respecto de la situación.



Los periodistas de la ciudad piden a las autoridades mayor protección ante los peligros que se ven expuestos en el ejercicio de su labor.



A este llamado se unió la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, que a través de su cuenta de Twitter pidió a la Policía que "sea garante de la labor periodística y contribuya a su protección".



"Es preocupante que ante una situación de riesgo como la que enfrentó el equipo periodístico del Q'hubo no haya una respuesta de las autoridades", advirtieron.

Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre falleció Andrés Felipe Guevara Henao, periodista judicial del diario Q'Hubo Cali, luego de recibir ocho impactos de bala dos días antes mientras estaba en el barrio Mariano Ramos, oriente de la ciudad.

Por este hecho, el pasado miércoles la Policía confirmó la aprehensión de un menor de edad, presunto autor material del homicidio, quien un día después fue enviado a internamiento preventivo.

