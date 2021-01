Jhon Edward Montenegro Jimenez

Cali cerró el 2020 con 1078 homicidios, convirtiéndose en el año con el menor número de asesinatos y también con la tasa de muertes violentas más baja, desde hace 28 años.



Según el balance preliminar de las autoridades, el año pasado hubo en la capital del Valle 48 asesinatos menos que los reportados en el 2019, cuando se presentaron 1126 casos.



De acuerdo con un informe del Observatorio de Seguridad de la ciudad, Cali culminó el año pasado con una tasa de homicidios situada en 47,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa una disminución de 2,3 puntos con relación al año anterior. En 2019, por cada 100.000 habitantes la tasa fue de 50,2 asesinatos.



Además, según el reporte de las autoridades, en el 2020, en la capital del Valle se registraron 35 días no consecutivos sin homicidios. Durante el transcurso de ese año, en el Distrito de Aguablanca hubo siete días consecutivos en los que no se reportaron asesinatos.



Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez, declaró que “para el 2020 presentamos un balance altamente positivo si tenemos en cuenta que durante las últimas tres décadas nos encontramos frente a la mejor tasa de homicidios”.



De igual manera, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, manifestó que “tenemos una reducción muy significativa con relación a la tasa desde 1993. La acción operativa de la Policía de manera interinstitucional comienza a mandar mensajes muy importantes en materia de seguridad ciudadana para Cali”.



Aunque el índice de muertes violentas del 2020 es el más bajo en los últimos 28 años, en este periodo se presentó incremento en algunas cifras de asesinatos. Una de ellas fue la de los homicidios de mujeres, que registró un aumento de aproximadamente 30 % respecto al 2019.

Lea también: Anuncian controles tras más de 150 fiestas en toque de queda



Precisamente, en la ciudad fueron asesinadas 85 mujeres y la Fiscalía clasificó 20 de esos hechos como feminicidios. Uno de estos casos fue el de una joven de 23 años, asesinada el pasado 13 de julio en el barrio Pizamos, oriente de la ciudad.



Según indicaron los reportes del hecho, la mujer, que tenía siete meses de embarazo, habría sido asesinada por su pareja sentimental, un hombre de 23 años que, al parecer, intentó suicidarse después de haber cometido el crimen.



Entre tanto, de acuerdo con el informe del Observatorio de Seguridad, en el año que terminó, en Cali 571 jóvenes entre los 14 y los 28 años fueron víctimas de homicidio. Una cifra que representa el 52,96 % del total de las muertes violentas registradas en la ciudad en el 2020.



Por otro lado, en diciembre pasado, en la ciudad hubo 97 asesinatos. Durante este mes se reportó una disminución del 16,37 % en los hechos de homicidios con relación al mismo lapso de 2019, cuando el registro fue de 116.



Frente a ello, el subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño, manifestó que “este diciembre cerró, preliminarmente, como el menos violento en 28 años. Aunque se presentó una reducción frente a diciembre de 2019, sigue siendo una cifra alta”.

Reparos al balance



Con relación a las cifras de homicidios reportadas en Cali en 2020, expertos aseguraron que “el año no se puede apartar del evento principal que ha sido la pandemia y los índices de seguridad están ligados a ello”.



Carolina Nieto, investigadora en seguridad ciudadana, dijo que “la pandemia fue una de las razones por las cuales el homicidio bajó. Sin embargo, cuando hubo cambios en las restricciones por el covid, en Cali hubo un aumento significativo y hay que ponerle mucha atención a eso, hubo unos picos en los que el índice aumentó”.



Asimismo, el director del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, Adalberto Sánchez, comentó que “seguimos con una condición de alta vulnerabilidad, Cali es una ciudad que tiene un desequilibrio muy marcado. Hay una incertidumbre grande y el 2021 es un año de muchos retos”.



Además, los expertos manifestaron que a pesar de las circunstancias por las cuales se presentó la disminución de asesinatos, esta es una tendencia que se debe mantener, por lo cual, Cali necesita que haya “control de la violencia contra la mujer, más presencia de la Policía y más tecnología al servicio de la seguridad de la ciudad”.



A su vez, Andrés Nieto, analista en seguridad de la Universidad Central, recalcó que “el otro año va a haber una situación muy particular, los datos se van a comparar con los de 2020 que por claras razones fueron bajos. Se deben implementar planes de acción en toda la ciudad, pero también focalizados. Hay que tener intervenciones integrales no solo en Fuerza Pública, sino también en acceso a procesos y garantías sociales”.



Con relación a ello, el secretario Carlos Rojas anunció que en el 2021 en Cali habrá “mucha acción preventiva. La tarea es que podamos seguir avanzando en nuevas metas que nos permitan entrar dentro de unos parámetros mucho más aceptables de los indicadores de la seguridad ciudadana del país y lo vamos a lograr”.



Finalmente, el concejal Milton Castrillón insistió en que “hay que estar preocupados porque igual tuvimos un índice alto de asesinatos. Para pensar en las medidas a implementar, se debe tener en cuenta que la ciudad requiere aumentar los recursos para combatir a los delincuentes”.

Algunos casos



El 11 de agosto se registró la masacre de cinco menores en el barrio Llano Verde, oriente de Cali. Dos de los presuntos autores del crimen ya fueron capturados.



El pasado 23 de diciembre falleció el periodista Felipe Guevera, quien fue víctima días atrás de un ataque en el barrio Mariano Ramos. Hay una recompensa de hasta $50 millones por información sobre este homicidio.



Una mujer fue asesinada dentro de una estación del MÍO en el oriente de Cali el 21 de noviembre. La víctima estaba con dos menores cuando un hombre le propinó varios disparos.



El 8 de abril, un hombre y su hija fueron asesinados en el interior de su vivienda en El Caney, al aparecer, en medio de un intento de hurto.