En el 2020 los caleños hicieron cinco millones de llamadas al 123 de la Policía

Erika Mantilla

El año pasado, la línea de emergencia de la Policía (123) recibió más de cinco millones de llamadas en Cali. Algo así como 14.000 diarias, según las mismas autoridades locales.



El reporte, que entregó la Policía Metropolitana de Cali, también evidenció que al menos 600 llamadas fueron contestadas cada hora. Además, la cifra incrementaba los fines de semana, cuando la línea recibía más de 20.000 reportes al día.



Al respecto, el anterior comandante de la Policía de Cali, general Manuel Vásquez, comentó que “estos requerimientos hicieron necesaria la intervención de las patrullas de cuadrantes y grupos especiales de apoyo. Situaciones que marcaron una ruta sin precedentes en el accionar sinérgico de las instituciones del Estado”.



Frente a ello, un oficial de la Policía manifestó que debido a la alta proporción de llamadas que recibió la línea de emergencia, estas eran categorizadas según la necesidad de cada ciudadano para así, determinar cuáles eran de mayor atención y requerían intervención inmediata.



Por lo cual, la Institución aseguró que durante el 2020, en el área Metropolitana los requerimientos que más se reportaron y que, además, necesitaron atención rápida, estuvieron relacionados con riñas, alteraciones a la tranquilidad y violencia intrafamiliar.



De hecho, el pasado 5 de septiembre las autoridades atendieron un requerimiento ciudadano por una riña que se había registrado en el barrio El Rodeo, oriente de la ciudad. Según el reporte del caso, en medio de una discusión familiar, un hombre habría agredido con un arma blanca a su hija, de 30 años, causándole la muerte.



En el lugar de los hechos hubo presencia de unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, porque los habitantes del sector no permitían que se hiciera efectiva la captura del hombre de 54 años porque, al parecer, lo habían acorralado para golpearlo.



De igual manera, el pasado 20 de diciembre la línea de emergencia recibió más de 25.000 llamadas porque, debido a un partido del América, en varios lugares de Cali se estaban presentando casos de violencia intrafamiliar y alteración a la tranquilidad.

Según detalló el general Manuel Vásquez, la Fuerza Pública atendió varias casos de riña en diferentes sectores de la ciudad, en medio de los cuales cinco uniformados resultaron lesionados al momento en el que intervenían aglomeraciones de personas.



Además, la Institución recalcó que “los fines de semana colapsa el sistema y además, en varias ocasiones, cuando las patrullas llegan al lugar del reporte, la ciudadanía termina atacando a los uniformados, por lo que se hace un llamado también a la tolerancia”.



Con relación al reporte de las llamadas y, sobre todo, a los requerimientos que más son reportados, la socióloga Rosalina Vanegas mencionó que “en Cali tenemos un problema de educación, se perdió el sentido de convivencia y de respeto al otro”.



“Generalmente el conflicto se desata porque las personas se ponen en un mecanismo de defensiva que no les permite analizar la situación. No es no llamar a las líneas de emergencia, es saber prevenir la ocurrencia del conflicto”, declaró Vanegas.



Entre tanto, el informe de la Policía destacó que el reporte de las llamadas fue de todos los sectores del área Metropolitana. “Hubo registro de múltiples llamadas por cada barrio de la ciudad, fue proporcional. En todos los sectores hay algún tipo de problemática relacionada con la convivencia y la seguridad”.



Por lo cual, Claudia Gómez, investigadora en seguridad ciudadana, insistió en que “lo que está mostrando ese reporte de llamadas es que los caleños no están respondiendo adecuadamente cuando se les presenta alguna situación circunstancial”.



“La carencia de competencias ciudadanas está generalizada y por ende se debe hacer una intervención de prevención masiva. Hay que seguir trabajando con los gestores de convivencia, las Comisarías de Familia y los Inspectores de Policía para llevar a cabo procesos comunitarios”, dijo Gómez.



Finalmente, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, indicó que en el 2021 “habrá acción preventiva, tenemos funcionado nuestro proyecto de prevención de la violencia en jóvenes y la estrategia mi barrio seguro. Son acciones de coordinación y prevención”.