Andrés Camilo Osorio

"Las pruebas no me involucran": Sanclemente en caso de laboratorio de coca en su finca

El exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, aseguró que ni él, ni su familia o sus socios, tuvieron conocimiento de ninguna actividad ilícita en los predios de su finca.



Las declaraciones de Sanclemente se dan días después de que se conociera la filtración de un audio en el que se escucha a los periodistas Vicky Dávila y Jairo Lozano hablar sobre el posible conocimiento que tenía Sanclemente del laboratorio de coca en su finca.



Sanclemente, en diálogo con Caracol Radio, afirmó que desde que comenzó el proceso tras el allanamiento no ha tenido ninguna preocupación desde el punto de vista penal, pues no tiene ningún conocimiento ni participación en lo ocurrido en su finca.



“Así consta en las investigaciones. Las pruebas no me involucran y además acreditan mi inocencia”, afirmó refiriéndose a las interceptaciones de la Fiscalía contra los capturados por el laboratorio de coca.

Sanclemente también dijo que, según la investigación, no es cierto que el laboratorio llevara un importante tiempo de operación, pues aseguró que este comenzó a funcionar el 10 de enero de 2020, un mes y tres días antes del allanamiento a su finca.



Dijo además que el laboratorio tampoco tenía una gran producción de coca, como han asegurado algunos medios.

Explicó que el laboratorio fue encontrado en una zona boscosa, por lo que desde la finca no era fácil detectar lo que estaba ocurriendo. Además, afirmó que su familia nunca se quedó a dormir en el lugar debido a razones de seguridad.

“Mi espíritu desde el 19 de febrero es colaborar con la administración de justicia y que los responsables paguen por este daño que se nos ha hecho, no solamente desde el punto de vista reputacional, patrimonial, de todo orden, en lo personal, en lo familiar y en lo social”, dijo el exembajador en Uruguay.