Las graves denuncias del Director de la UNP luego del atentado que sufrió esta semana

Luego del ataque registrado en la noche del pasado martes contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el que cuatro hombres a bordo de dos motocicletas intentaron abordar el vehículo en el que se transportaba el funcionario, son varias las hipótesis que rodean el caso.



En los hechos resultó herido un escolta del director y uno de los atacantes falleció. Desde un ataque sicarial hasta un intento de hurto son las versiones que hoy son objeto de investigación por parte de las autoridades.



En diálogo con El País, Rodríguez relató cómo fueron los momentos del ataque, la reacción de sus escoltas y explicó por qué cree que este asalto podría ser una represalia, tras denunciar la corrupción que rodea a la UNP.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Este atentado tuvo una especie de primera fase ya que, la noche anterior, mi vehículo fue seguido por un carro rojo y llegando a mi casa mis escoltas me hicieron demorar un rato, mientras ese automóvil se alejaba del área. Al final se retiró y pude entrar a mi hogar.

Respecto a lo que sucedió el martes, nosotros llegamos a la casa con mi hija, la había recogido en la universidad, llegamos, bajamos rápidamente y entramos a la casa, pero al cerrar la puerta escuchamos los tiros, nos asomamos a la ventana y logramos ver que los escoltas estaban enfrentándose con este grupo de hombres.



¿A cuántas personas se enfrentaron sus escoltas?



Por lo que vi eran cuatro personas. Observé que disparaban y luego mis escoltas lograron repeler el ataque. Una de las motos arrancó en contravía y se retiró, la persona que estaba más cerca de nuestro carro corrió hacia la otra moto, se acomodaron y también huyeron.



¿Alguno de sus escoltas resultó herido?

Sí, uno de ellos recibió una herida en una de sus piernas, afortunadamente no fue de gravedad. La camioneta recibió por lo menos dos impactos de bala y una moto que se encontraba estacionada cerca del lugar también fue impactada y sufrió daños.



¿Cuál es su hipótesis del ataque?



Yo no puedo decir con exactitud por qué ocurrió, pero en varias oportunidades me he referido a la situación que está viviendo la Unidad Nacional de Protección. La posición mía respecto a las situaciones difíciles que he tenido que denunciar, la comisión de algunos delitos por parte de personas que están en sindicatos y que ayudan a las empresas en la tercerización de escoltas, es decir, las empresas por las cuales la UNP contrata a los escoltas, tienen una relación extraña con los sindicatos.



De acuerdo con algunas denuncias que hacen a la entidad y que son llevadas a la Fiscalía, personas que tienen negocios y que incurren en prácticas como alquilarle esquemas de seguridad de nuestra propiedad a particulares y otros que no tienen ninguna orden de protección por parte de la UNP, lo hacen de manera ilegal para lucrarse y recibir dinero con estos vehículos y escoltas. Esto lo ha hecho un señor que pertenece a un sindicato y hay otros que aparentemente hacen cosas similares.



¿Ha recibido amenazas de estos hombres a los que se refiere?

Algunos de estos personajes que incurren en estas practicas aparentemente han hecho seguimientos a funcionarios, entre estos, a mí. Uno de ellos, el señor del sindicato de Analtraseg, realizó amenazas por medio de las redes sociales y ha incurrido en acciones un poco peligrosas como publicar cuál es el armamento que porta mi esquema, sus características físicas, etc.



Aclaro que no estoy diciendo que ellos sean los responsables del ataque, pero estos elementos pueden hacer pensar que si alguna cuestión mala sucede, debería investigarse.



Yo he puesto en conocimiento de la Fiscalía la trayectoria de estas personas en la Institución y su papel extraño en la UNP. Vamos a esperar los resultados de las investigaciones.



¿Por qué dice que hay corrupción en la Unidad Nacional de Protección?

Hay unas relaciones que no son las más adecuadas entre propietarios de los elementos de protección y las empresas que le activan vehículos a la entidad. Hay intereses económicos de por medio.



Si la muerte y las amenazas son un negocio, la protección también lo es porque alrededor de esto hay gente que se lucra. Inclusive, han desarrollado una cartelización de la seguridad que prestamos con organizaciones que aparentemente tienen objetivos reivindicativos como sindicatos o asociaciones de víctimas. Además, tienen algunos afiliados en posiciones claves dentro de la UNP, los cuales les entregan información privilegiada y, algunas veces, hacen tomar decisiones que favorecen intereses particulares y que a uno como director le cuesta trabajo controlar.



En los últimos meses han sido varios los vehículos de la UNP sorprendidos transportando droga...

Los vehículos de la de la Unidad Nacional de Protección tienen cierta fama de que como llevan personas que tienen un riesgo, no son detenidos en los controles de tránsito, porque los oficiales suponen que al interior del automóvil se transporta un personaje importante. Los traficantes se aprovechan de esto para hacer pasar armas, municiones, estupefacientes y, en época electoral, pasan dinero en efectivo para la compra de votos. Todo esto ha sido denunciado ante la Fiscalía y afortunadamente las autoridades se han vuelto mas estrictas en estos controles.



¿Qué se está haciendo en el interior de la UNP para combatir esto?

Nosotros estamos en la lucha por modernizar la entidad, eliminar estos focos de corrupción haciendo que la planta de personal se formalice y no tengamos que recurrir a tercerizadores. Igualmente buscamos la forma de contratar directamente nuestros vehículos con las empresas de renta o comprar algunos otros. Estamos trabajando con el Gobierno Nacional que nos ha brindado su apoyo para quitarles este poder a las personas que están alrededor de los carteles de la protección en Colombia.



¿Usted cataloga a estos carteles como el principal problema de la UNP? ¿Cuántos son?

Sí, son el mayor problema que tenemos. Hemos ubicado dos carteles relacionados con el negocio de la protección. También hay otras personas que están involucradas con el narcotráfico.



¿En qué zonas del país hacen presencia estas organizaciones?

Están en todo el país porque nosotros tenemos presencia en todo el territorio nacional y en cualquier parte puede ocurrir alguna de estas situaciones. Obviamente, el 99% de los vehículos están cumpliendo su función que es proteger a nuestra gente.



Hay que reconocer que tenemos dificultades porque no nos alcanzan los vehículos y lo que más nos enoja es que, mientras estamos necesitando automóviles para dar protección, hay personas inescrupulosas alquilando los vehículos o los esquemas de seguridad y haciendo actividades ilegales. Eso nos indigna.