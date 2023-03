¡Seis robos en dos años!: la delincuencia en Jamundí se ensañó con la medallista olímpica Yuri Alvear

Se llevaron hasta los grifos de los baños. Así relata la medallista olímpica Yuri Alvear lo ocurrido el pasado 3 de marzo, cuando por sexta vez los ladrones hicieron de las suyas en el coliseo de judo que impulsa el deporte como opción de vida en su municipio: Jamundí. Los delincuentes llegaron en la noche, asaltaron y huyeron. Y ella, cansada de esta repetida historia, espera que por fin su voz sea escuchada.



Yuri, orgullo nacional en las Olimpiadas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, administra y trabaja en el coliseo que lleva su nombre, desde hace dos años. Dice estar muy contenta con el escenario porque cuenta con dos áreas de tatami: las colchonetas oficiales de competencia, que asemejan un manto japonés. Incluso, este escenario fue una de las sedes de los Juegos Panamericanos Junior del año pasado.



“La del viernes pasado fue la sexta vez que se nos llevaron las cosas. Estoy muy preocupada porque ya están desvalijando el escenario. Lo último que se nos llevaron fueron los grifos del lavamanos del baño de las mujeres, lo que es lamentable y triste. Nos han dañado las cerraduras de las puertas de las oficinas por llevarse los implementos deportivos. Es muy desmotivante tener un lugar de esta talla, con esta implementación, y ver que cada día está siendo vulnerado”, expresó la deportista, quien diariamente llega a las 6:30 a.m. al lugar, para compartir sus conocimientos de judo.



Yuri recuerda uno a uno los hurtos de los que ha sido víctima. El primero fue en septiembre del año pasado, cuando luego de haber prestado el escenario para un evento se dieron cuenta de que el busto en honor a la medallista olímpica había desaparecido.



En aquel entonces, desde la Alcaldía de Jamundí se lanzó un SOS para intentar recuperarlo, pero seis meses después sigue sin aparecer.

En un segundo robo los ladrones dañaron la cerradura, ingresaron y se llevaron implementos deportivos como cauchos, balones y otras herramientas que se utilizan para los entrenamientos diarios.



La tercera incursión de los delincuentes dejó sin tenis especiales a las deportistas, que se sorprendieron al llegar en la mañana para iniciar el entrenamiento y ver que no estaban.



En otra oportunidad los ladrones volvieron a ingresar al coliseo, se robaron más implementos vitales para los entrenamientos y tuvieron que desistir de la máquina caminadora, que era su gran objetivo. “Ya la tenían en la puerta, lista para sacarla, pero como es tan pesada no lo pudieron hacer”, contó Yuri.



“El del viernes pasado fue el hurto más reciente y se llevaron los grifos. Me enteré porque una deportista ingresó al baño y me preguntó: ‘Profe, qué pasó, ¿van a realizar un arreglo? La grifería no está’”, sostuvo.



A Yuri le ha tocado tapar como sea todas las posibles entradas por las que los ladrones puedan ingresar al coliseo. Ha colocado palos en las ventanas para que no las abran, atravesado bancas en las puertas y se la pasa buscando cualquier otro posible lugar, por más pequeño que sea, para evitar que puedan ingresar y robar nuevamente. “Así nos toca mientras no haya cámaras y seguridad”, afirmó.



“Lo que nos han manifestado es que desde el Imdere piensan cerrar los huecos por donde se meten al coliseo, instalar cámaras y ubicar sensores, pero venimos en esa tarea desde el año pasado y no ha ocurrido nada”, dijo.



Ante esto, el director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Jamundí, Andrés Felipe Sandoval, dijo que han destinado un recurso para la compra e instalación de cámaras, sensores y alarmas que permitan mejorar la seguridad.



“Invito a la gerente de Indervalle para que en conjunto, y no por redes sociales, desarrollemos actividades que permitan proteger nuestro establecimiento”, dijo Sandoval.



“Esto es de voluntades porque es un escenario donde están los jóvenes practicando, donde se forjan sueños y metas. Este lugar no da plata y no es para eventos, es un espacio deportivo para trabajar con los jóvenes y ayudar a formar, a cumplir sueños y aportar a la sociedad”, dijo Yuri, quien espera que por fin haya una solución.