"Las garantías para las elecciones están dadas": Secretario de Seguridad del Valle

A cuatro días de las elecciones presidenciales, son muchos los interrogantes que hay en relación con la seguridad en el departamento pues, en redes sociales circulan versiones sobre posibles actos de vandalismo al final de la jornada electoral.



En entrevista con El País, el secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia Lozano, cuenta cuántos hombres llegarán a la región este fin de semana y explica qué se está haciendo para que los habitantes de los lugares más alejados del Valle puedan salir a votar sin ser intimidados por grupos armados. Además, se refiere a la información que circula en redes sociales sobre posibles manifestaciones de la Primera Línea.



¿Cómo se está preparando el departamento para garantizar la seguridad durante las elecciones del próximo domingo?

Hemos tenido dos aspectos muy importantes en los que estamos trabajando. El primero está enfocado en todo el tema de orden público y pie de fuerza. Estamos orientados en el aumento del número de uniformados, especialmente en los municipios que tienen un riesgo elevado, pues hay lugares en la región que deben tener mayor atención.



Tendremos más de 3100 policías en el departamento y más de 3800 en Cali. Las zonas rurales del Valle estarán custodiadas por más de 3000 hombres del Ejército. También estarán listos los canales de denuncia electoral para que cualquier persona pueda comunicar irregularidades ante las autoridades.



El otro tema en el que estamos trabajando es el espacio de diálogo para lograr tener una participación activa en la votación. Queremos que no queden dudas respecto al proceso electoral.



Estamos haciendo una invitación a las organizaciones sociales y a las personas para que participen como testigos electorales y a que se hagan veedurías electorales, pues el momento de participar es hoy, antes de las elecciones y durante el proceso electoral.



¿Qué es lo que más le preocupa para el día de las elecciones?

El temor más grande que tenemos que romper son las noticias falsas que están enfocadas en el tema electoral, específicamente en los resultados electorales. Lo más importante hoy es que la gente participe de manera activa y pacífica. Las garantías para el ejercicio electoral están dadas y también para todos los espacios institucionales de participación.

Espero que mañana no nos quejemos diciendo que no hubo mucha participación o afirmando que ocurrió fraude. En las anteriores elecciones no se presentó una sola denuncia por fraude electoral. Independientemente del resultado, nosotros lo que queremos es garantizar el proceso electoral.



¿Tiene temor de que si el candidato Gustavo Petro no resulta elegido se generen manifestaciones violentas?

Nosotros no tenemos temor de ningún candidato porque lo que hemos hecho es trabajar para garantizar el proceso electoral. Tenemos que decir que hay todas las condiciones para realizar el proceso electoral y atender cualquier situación de orden público que se presente durante la jornada.



¿Tienen información sobre posibles manifestaciones por parte de integrantes de la Primera Línea?

Lo único que conocemos es lo que se ha publicado en redes sociales. Toda esa información se está verificando con los organismos de control. Precisamente para eso se están generando estos espacios de diálogo, para que cualquier persona, incluidos ciudadanos que se hayan manifestado por redes sociales, puedan hacer parte del proceso electoral a través de las vías institucionales.



¿Cómo está la seguridad en el norte del Valle, zona que se ha visto afectada por hechos delictivos de las disidencias de las Farc?

Tenemos a la Policía trabajando en cuatro municipios con especial enfoque: Tuluá, Cartago, Buga y Buenaventura. Allí estamos trabajando de manera específica con hombres especiales.



Nos ha llegado un fortalecimiento del pie de fuerza y tenemos la garantía de las capacidades de la Fuerza Pública para atender cualquier situación de orden público. Adicionalmente, el Ejército viene trabajando con patrullajes conjuntos en las zonas donde hay presencia de las disidencias de las Farc.



Es importante aclarar que los días siguientes al proceso electoral seguirán los refuerzos de la Fuerza Pública en el departamento. Eso sí, confiamos en el buen comportamiento de la ciudadanía y que no se alteración del orden público.



La participación es ahora, durante el proceso electoral, y no luego de las votaciones a través de vías de hecho que puedan afectar a los demás vallecaucanos.



¿A quienes viven en la zona rural de Buenaventura se les garantizará que puedan ir hasta sus lugares de votación sin ser intimidados por actores armados?

​

Allá hay un componente de seguridad que lleva más de un año. Buenaventura es uno de los municipios que tenemos referenciados en el marco de la alerta temprana. Esto quiere decir que tiene un alto riesgo relacionado con los grupos delincuenciales organizados.



Solo este fin de semana se dio la captura a uno de los hombres que venía generando dificultades, como lo es alias Piota, eso se traduce en mejores condiciones de seguridad en el sector.



Allá la Armada Nacional, y en los demás municipios que han vivido el fenómeno del desplazamiento, han hecho control territorial con el fin de garantizar el proceso electoral y mejorar la seguridad.