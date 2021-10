La respuesta de Mindefensa a quienes señalan que captura de 'Otoniel' fue un "montaje"

Luego de que las autoridades anunciaron la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', en redes sociales se empezó a especular que esta fue un montaje porque, entre otras, el hombre sale "sonriente" cuando es detenido.



El ministro de Defensa, Diego Molano, desestimó estos comentarios y desmintió la información, que ha sido viral, en la que se asegura que la captura del jefe del 'Clan del Golfo' fue falsa y que, supuestamente, este se había entregado tras llegar a un acuerdo con el gobierno.



"Aquí parece que Otoniel pagó por un acuerdo para entregarse y lo pintan como un triunfo militar. Todo parece un montaje", escribió @ManuelBeltrn14 en Twitter.



"Lo de Otoniel no fue una captura, fue una negociación del silencio cómplice de los financiadores de campañas políticas. Antes de correr la suerte del Ñeñe mejor aceptar este montaje, un falso positivo más de la eficacia de las Fuerzas Armadas... La sonrisa del capo lo dice todo", indicó @gusvillate en la misma red social.



La captura de Otoniel es un montaje del gobierno?

Frente a estas acusaciones, que fueron compartidas junto a fotografías del líder narcotraficante antes y después de su detención, el Ministró manifestó que "se les borró la sonrisa a los que intentan deslegitimar el trabajo de nuestras Fuerzas Militares y de Policía".



Además, en referencia a quienes cuestionan el porqué el campamento en el que fue encontrado 'Otoniel' no tenía señales de haber sido atacado o que las botas que llevaba parecían nuevas, Molano dijo que este tipo de acusaciones son comunes.



"De los mismos creadores de 'Santrich no era narcotraficante y 'el ELN solo quiere la paz', llega: 'Lo de Otoniel es un montaje'", mencionó.

De los mismos creadores de "Santrich no era narcotraficante" y "el ELN solo quiere la paz", llega: "Lo de Otoniel es un montaje". #SeLesBorróLaSonrisa a los que intentan deslegitimar el trabajo de nuestras Fuerzas Militares y de Policía.

Pero Molano no paró ahí y respondió al precandidato Gustavo Petro, quien también cuestionó la operación militar que llevó a la captura de Úsuga David este sábado en la zona del Urabá antioqueño.



Petro, quien puso en duda el operativo, dijo que "de la captura o negociación con alias 'Otoniel' que lo saca de operaciones delincuenciales, y por ello hay que felicitar a quienes lo lograron, quedan interrogantes que van más allá de su entrega o captura".



Mensaje que el Ministro reprochó. "El gobierno del Presidente Duque y la Fuerza Pública no negocian con criminales, los combaten. Es con hechos que se derrota el crimen y se protege la vida y tranquilidad de los colombianos. ¿O usted cree que la Primera Línea le daría estos resultados?".



Sin embargo, el Ministro no ha sido el único que se ha pronunciado ante la polémica, la representante Margarita Restrepo también salió en defensa de la operación Osiris y comentó que "les recuerdo que los guionistas de la mafia son ellos, no nuestras heroicas Fuerzas Militares".



"Me llama mucho la atención que haya tanto indignado por la captura de 'Otoniel', hasta el punto de tratar de 'mafiosa' a nuestra Fuerza Pública o de suponer que fue un montaje", escribió en sus redes sociales.



Aunque por el momento ni el Presidente ni la Fuerza Pública se han pronunciado sobre estos comentarios, la Policía sí confirmó que pagará una recompensa de hasta $3.000 millones por la información recibida de fuentes humanas que permitió la captura del hombre.



