La crítica situación que viven los líderes ambientales en Colombia

Los homicidios sistemáticos en contra de líderes ambientales es una problemática que no para, de acuerdo al informe anual publicado el pasado lunes por Global Witness, Colombia es, una vez más, es el territorio en el que más asesinatos de líderes ambientales se presentan en el mundo, ocupando así el primer lugar de la lista seguida de México.



El Valle del Cauca no ha sido ajeno a esta problemática, Gonzalo Cardona Molina, científico nato, era coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos, guardián del Loro orejiamarillo y fue asesinado el 12 de enero de este año en la vereda La Unión, del corregimiento de Barragán.

En Colombia y en México defender el medioambiente es una labor complicada, registrando el número más alto de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 64 y 30 homicidios en 2020, respectivamente.

El departamento del Cauca es el lugar en que más líderes ambientales fueron asesinados en el 2020, con 20 casos. “El Cauca es uno de los departamentos más violentos al contar con más territorios dedicados al tráfico de drogas, cultivo de hoja de coca, extracción de minería ilegal y en donde se encuentran establecidos varios grupos criminales”, expresó Juan Carlos Ruiz, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.



Uno de los casos más sonados en el departamento del Cauca fue el del líder ambiental Edwin Dagua, asesinado el 7 de diciembre de 2018 en la vía que conduce de Caloto a Toribio, su lucha incansable por defender la tierra, por oponerse a la extensión de cultivos ilícitos el norte del Cauca y al reclutamiento de jóvenes Nasa, fueron los detonantes para que milicianos de la disidencia Dagoberto Ramos acabaran con su vida.



El segundo departamento en el que más asesinatos de líderes ambientales se presentaron en Colombia fue Chocó, con 8 casos, y Norte de Santander, con 7 casos, “que son territorios que tienen consolidaciones de economías ilegales, y que son fundamentales para la operación de estas cadenas criminales”, puntualizó Alberto Sánchez Galeano, investigador de seguridad ciudadana.

¿Por qué asesinan a los líderes ambientales en el país?

​

“Estos asesinatos cumplen una dinámica sistemática de las bandas criminales porque estos líderes logran crear tejido social, liderar procesos y a las bandas criminales no les conviene que en estos territorios de influencia se cree un tejido social que se oponga a las iniciativas para arrinconar a la población civil y poder manejar estos territorios a su antojo”, puntualizó Ruiz.



Y es que en nuestro país una de las actividades más peligrosas es el cuidado y la conservación del medioambiente “porque en muchos territorios, sobre todo en los sectores que tienen una consolidación de operaciones de economías ilegales, la explotación ambiental es fundamental para estas bandas criminales”, explicó Sánchez.



Esto se confirma en el informe de la ONG Global Witness que reporta que 41 líderes y lideresas colombianos asesinados trabajaban en la protección de la tierra. Le sigue la sustitución de cultivos ilegales, con 17 casos; oposición a la agroindustria, con 3; oposición a las actividades mineras y extractivas; con 3 casos, y 1 se opone a la construcción de infraestructura.

El efecto de la pandemia

El año 2020 fue el peor para los líderes ambiental y sociales de la última década, según los registros del Programa Somos Defensores, espacio de protección conformado por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, se presentó un incremento del 60% que corresponde a 199 casos de asesinatos de líderes, comparado con cifras del año 2019 que corresponden a 124 casos.



En la era de la pandemia el rol de las personas defensoras de derechos ambientales cobró más importancia que nunca. A la tarea inacabada de construcción de sociedades más igualitarias, se le sumó el reto de la recuperación socioeconómica.



Pero esto en lugar de reducir los crímenes hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas, además de presentar un aumento en el tipo de amenazas, campañas de desprestigio y criminalización bajo una retórica antiterrorista.



“Al comienzo de la pandemia todas las actividades delictivas también pararon, pero con la reactivación de la economía las actividades ilícitas también retomaron su curso, y con más rigor se identificó el deseo por estos territorios para su explotación”, indicó Ruiz.



Esta problemática no para, la ONG Global Witness en su informe anual sobre estos ataques, señaló que muchos Gobiernos “no están protegiendo a los defensores ambientales: en muchos casos perpetran violencia contra ellos directamente y en otros podrían ser cómplices de empresas interesadas en silenciar a activistas”.



Uno de los mayores vacíos se encuentra en la reacción del Gobierno al Sistema de Alertas Tempranas, a través del cual la Defensoría del Pueblo advierte al Ministerio de Interior de las amenazas y posibles ataques a los líderes sociales, explicó el experto.



Según Ruiz, la manera para parar con estos asesinatos sistemáticos es “determinar quién está exactamente detrás de estos hechos de violencia, que no haya impunidad y que verdaderamente se sepa cómo es la maquinaria y el modo en que operan los autores intelectuales que se encuentran detrás de estos grupos criminales, porque una cosa es quienes cometen el delito, pero los que están detrás de estos tienen intereses atroces”, aseguró.