Juez absuelve a alias Lucas, jefe de finanzas de las AUC, señalado de asesinar a agentes del CTI

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín ordenó la libertad inmediata de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, exjefe de las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en los años noventa y quien estaba implicado en el asesinato de tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, en Medellín.



El ente investigador no logró comprobar que este hombre de confianza de los Castaño participó en los hechos que rodearon el asesinato de tres investigadores del CTI de la Fiscalía que indagaban sobre los patrocinadores del paramilitarismo.



“No obró prueba directa o indicio que nos permitiera evidenciar en grado de certeza racional que existió un acuerdo previo entre Jacinto Alberto Soto Toro y otras personas para ocasionar la muerte de los exagentes del CT”, dice el fallo revelado por el portal periodístico Cuestión Pública.



La Fiscalía señaló que aún no ha presentado apelación a esta decisión del juzgado, pero que en las próximas semanas se hará. Cabe recordar que a finales del año pasado, se conoció una lista de los 15 reclusos que encabezaban la lista de la Mesa Nacional por la Paz Total, entre los que se encontraba 'Lucas'.



De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), esta es una iniciativa de los reclusos, que no tiene apoyo ni la impulsa la Oficina.



Hace unos días, otro promotor de conversaciones de paz, Jorge Luis Alfonso López, el hijo de Enilce López, alias La Gata y autor intelectual del asesinato de Rafael Enrique Prins, en 2005, director del periódico 'El Apocalipsis', de Magangué, también quedó en libertad.



En este caso, la resolución fue revocada después de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, negó que el Gobierno hubiera solicitado la libertad de Alfonso López que se habría presumido con la intención de que este hombre pudiera ser gestor de paz.