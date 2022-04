Inpec confirmó que reviso celdas de presos que se reunieron con hermano de Petro

Por medio de un comunicado el Inpec confirmó que Grupos Especiales del Instituto registraron las celdas del pabellón Ere Sur de la cárcel la Picota de Bogotá, con el objetivo de encontrar elementos no autorizados y prohibidos.



Entre las celdas requisadas se encuentran las de las personas que se reunieron con Juan Fernando Petro, hermano del candidato Gustavo Petro, el pasado 8 de abril en la cárcel La Picota, entre los que se destacan están el excongresista Iván Moreno; el exalcalde de Villavicencio, Germán Chaparro; el exgobernador de San Andrés, Ronald Housini; el exgobernador de Guainía, Javier Zapata, entre otros.

El Inpec no entregó detalles de si se incautó algún tipo de elementos durante la requisa.



La visita del hermano del candidato Petro ha generado gran polémica en el país, y ha sido relacionada directamente con la propuesta de perdón social por parte del aspirante.



Para Petro, esta propuesta de perdón social “incluye desde Uribe hasta el ELN. No nos interesa iniciar nuevos ciclos de violencia, sino terminarlos todos y de manera definitiva. Queremos que ya no exista insurgencia armada contra el Estado, ni narcotraficantes al lado del Estado”.

Su propuesta ha sido cuestionada desde diferentes sectores de la sociedad y, por supuesto, de sus principales contendientes a la presidencia, entre ellos, Federico Gutiérrez, quien aseguró que “por mas que intente explicar, su intención sería dar un 'perdón social' a los peores corruptos”.