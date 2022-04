Cansados de las extorsiones, empresarios de Tuluá están cerrando sus negocios

Preocupación entre los empresarios en Tuluá por la constante presión de los extorsionistas, quienes han obligado a cerrar negocios e incluso, que algunos comerciantes abandonen el municipio.



La empresa Huevos Santa Rita es una de las afectadas por este tipo de presiones y se vio obligada a cerrar sus puntos de venta en este municipio, pues aseguran no poder competir con el llamado 'Cartel del Huevo'.



Los cierres se dieron al inicio de esta semana, luego del homicidio de Saul Rojas, propietario de la distribuidora de huevos 'Gallina Campesina Saulito', asesinado el pasado 10 de abril en el bario El Refugio de Tuluá.



Este hecho se suma al asesinato de otro comerciante de huevos a mediados de febrero, quien fue atacado a tiros en un establecimiento de su propiedad.

Lea también: Temor entre los campesinos del departamento del Cauca por enfrentamientos armados



Estos crímenes fueron el anuncio de la aparición de un nuevo cartel, que se unen al del cilantro, la papa y la cebolla, que ya operan en esta localidad del Valle.



En situación similar están algunos ingenieros, arquitectos y contratistas de la Alcaldía de Tuluá, quienes han sido víctimas de extorsiones a cambio de no hacerle daño a sus familiares.



Esto se conoció tras un comunicado por parte del grupo delincuencial denominado 'La Oficina de Tuluá', quienes aseguran que aquellos que no accedan a sus propuestas, serán declaradas personas no gratas “en nuestro territorio y serán declarados objetivo militar por parte de nuestra organización”, además de darles 24 horas para responder.



Según el Observatorio del Delito de Tuluá, se ha evidenciado un aumento del 142% en homicidios, 100% en hurto a vehículos, 48% en hurto a personas, 31% en hurto a motocicletas y 28% en hurto residencias, correspondiente al periodo del 21 de febrero de este año con respecto al 2021.