Hurtos en algunas zonas de Cali no se han detenido en medio de la crisis

Álvaro José Carvajal Vidarte

A pesar de las manifestaciones por el paro nacional, los casos de hurtos en Cali no cesan y, en medio de todo, algunas zonas de la ciudad siguen bajo la amenaza de personas que generan zozobra con su actuar delincuencial.



Un informe del Observatorio de Seguridad indicó que en abril pasado, en Cali hubo 1.158 denuncias por hurto. Un aumento del 195 % en relación al mismo mes del año anterior, cuando se presentaron, bajo medidas de restricción por el covid-19, 393 denuncias.



Asimismo, el informe reveló que el hurto de celulares representa el 30 % de las denuncias en lo corrido del año, mientras que en 2020, en el mismo lapso, representaba el 24 %.

Las cifras también muestran un alza en los hurtos en comunas como la 2, 3, 17 y 19, donde el año pasado se registraba un comportamiento regular en el marco de las medidas de confinamiento.



Igualmente, el hurto a personas, que el año pasado (hasta abril) contó con 2.458 denuncias, para el 2021 tuvo una reducción significativa de 469 casos menos.

Lea también: Audios y videos con información falsa no se detienen con el paro



Uno de los casos más recientes es el de un robo en el barrio La Base, donde, presuntos ladrones que se movilizan en motocicletas Crypton, al parecer con armas de fuego, irrumpen en un establecimiento para hurtar el celular de una persona mayor y dañar el espacio.



Otro de los casos ocurrió en Junín, cerca de La Luna, en un restaurante al que alrededor de ocho encapuchados pretendían saquear durante la tarde del pasado miércoles, en cuanto se descuidaran los dueños del local. En su intento, personas de la comunidad que se habían enterado minutos antes se reunieron y acudieron al espacio para prevenir la situación.



Por lo anterior, el concejal Juan Martín Bravo manifestó en su cuenta de Twitter, en un llamado a la calma y gestión de la seguridad, que “los caleños nos merecemos una ciudad segura. No más robos, no más abusos, no más violencia, no más muertes. Estamos cansados, decepcionados y es momento de crear, de unirnos y hacer de verdad. No más lo de siempre, hagámoslo por Cali”.



Al respecto, el experto en seguridad Adalberto Sánchez expresó que “el fenómeno del hurto en ciudades grandes como Cali va ligado a ciertos indicadores económicos, sobre todo el desempleo. La ciudad se ha visto azotada por la pandemia y la pobreza que crece cada día más. Ahora, en este momento, el pie de fuerza policial, que genera acciones preventivas para este tipo de eventos, ha tenido que ser desplazada a controlar los actos públicos que se están presentando en la ciudad”.



“Todo esto genera una situación de vulnerabilidad para el ciudadano común, lo cual implica que zonas de la ciudad que antes eran supervisadas por la vigilancia policial, en este momento se encuentran desprovistas de efectivos que puedan estar atentos”, señaló Sánchez.



De igual forma, el experto en seguridad Gustavo Orozco, indicó que “las cifras, aunque se clasifican hasta abril, yo le atribuyo al paro el actual ambiente general de zozobra que se vive en Cali, porque ya tenemos antecedentes fuertes de todo esto, que fue el 2019 y sabemos que la Fuerza Pública queda desbordada con todo esto y, en especial, también la Alcaldía que no establece un norte para la contención de estos fenómenos”.



A lo que agregó el concejal Fernando Tamayo que “situaciones como el desabastecimiento, el caos social que se vive, la pobreza que se agudiza, son ciertos actos que no tienen que ver con lo que estamos viviendo, pero que sí son producto de estas mismas circunstancias económicas. La Fuerza Pública está concentrada en el control de las manifestaciones, y frente a esta realidad, los ladrones han aprovechado la ciudad que está desguarnecida”.



A su vez, el concejal Roberto Ortiz concluyó que “con todo esto del paro, en una ciudad como Cali, que ronda casi el 40 % en pobreza y que un gran porcentaje acude al rebusque, es evidente que los hurtos, como se ha visto en videos, crezcan, creo yo, en un 200 % o más. Esto conlleva a que el comercio se sienta vulnerado y la gente abra solo por ratos. Este podría ser el año con más robos en nuestra ciudad”.

Puede leer: Cárcel para alias Lerma, cabecilla del ELN sindicado de actos vandálicos en Cali

Sobre los hurtos

En lo que va de este 2021, se han presentado alrededor de 7031 denuncias por hurto en la capital del Valle.



La mayor reducción en denuncias por hurto, entre comunas, lo presenta la Comuna 13, con 59 casos menos respecto al 2020. El mayor incremento lo tiene la Comuna 10, con 56 casos.



El barrio San Pedro, de la Comuna 3, presenta el mayor número de hurtos en los últimos 3 años. En la Comuna 17, El Caney ha representado la menor cantidad de casos en igual tiempo.