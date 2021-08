Hallan 'centro de operaciones' para expendio de drogas en la comuna 8 de Cali

Un centro de operaciones desde donde delincuentes controlaban el expendio de droga y evadían a las autoridades fue desmantelado en la Comuna 8 de Cali.



De acuerdo con lo indicado por la Policía, el centro de operaciones estaba ubicado en una vivienda del barrio Simón Bolívar y contaba con varios elementos tecnológicos para monitorear la zona y así hacerle seguimiento a las autoridades.



El lugar fue encontrado luego de que las autoridades realizaron una persecución a un grupo de personas que evadieron un control policial y atacaron a uniformados con armas de fuego.



"Estos sujetos suben a los techos de unas viviendas e ingresan a una vivienda que estaba abandonada, en donde la Policía encuentra un centro de ubicación de cámaras en donde hacían seguimiento a la actividad policial de la zona para tener el control de estupefacientes desde el lugar", detalló el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.



Tras una persecución policial en el barrio Simón Bolívar a dos hombres que se enfrentaron a los uniformados; las autoridades hallaron en una casa una sofiticada red e cámaras de vigilancia, las cuales estaban pegadas a varios postes de esta zona de la comuna 8 de Cali. pic.twitter.com/YRMA7nrUd0 — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) August 11, 2021

Según comentó el General, habían cerca de ocho cámaras de video vigilancia instaladas en las cuadras continuas a la vivienda, que monitoreaban con televisores y radios de comunicación, para huir del lugar cuando la Policía estuviera cerca al sitio.



El lugar contaba con una puerta que tenía tres seguros especiales para evitar no solo el ingreso de la Policía, sino también de otras bandas delincuenciales dedicadas a la comercialización de estupefacientes.



"Era un centro de tecnología que evitaba que en caso de allanamientos, la Policía no encontrara drogas ni pudiera hacer las capturas respectivas. Es una banda que tiene un accionar delictivo fuerte en el sector de la Comuna 8", indicó.



En el lugar fue capturada una persona y fueron incautados celulares, radios de comunicación, esposas y 1952 dosis de estupefacientes.



Lea también: Un año después, familias de menores asesinados en Llano Verde aún no reciben justicia