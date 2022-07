Gobernador del cabildo indígena de la Universidad del Valle denunció amenazas 

Este miércoles 6 de julio, el gobernador del cabildo indígena de la Universidad del Valle, Luis Alberto Ussa, fue víctima de un atentado, mientras salía de una reunión en el sur de Cali.



Según lo manifestado por Ussa a Blu Radio, los hechos se dieron luego de que el líder indígena saliera de una reunión en el barrio Meléndez, cuando fue abordado y amenazado por sujetos armados que se movilizaban en una moto.



"Iba saliendo de la casa, llegaron dos tipos, me señalaron con una pistola y me dijeron que me estaban esperando y además que estaban haciendo limpieza a los que se hacían llamar lideres petristas", afirmó a Blu Radio el líder indígena.



Asimismo, Luis Alberto sostuvo que estas amenazas, al parecer, se deben a que él estuvo reunido con la vicepresidenta electa, Francia Márquez.



"Todos tenemos derecho a pensar diferente y eso debe ser respetado, pido a las autoridades que me ayuden con mi caso, realmente es preocupante", dijo el Gobernador del cabildo indígena de Univalle.



Frente a estos hechos, la Fiscalía General afirmó que ya se activó la ruta de atención para garantizarle la seguridad al Gobernador del cabildo indígena y también estudiante de dos programas en la Universidad del Valle.