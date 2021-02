General (r) Guillermo Quiñonez Quiroz fue citado por la JEP en el caso de falsos positivos

Erika Mantilla

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó al general (r) Guillermo Quiñones Quiroz rendir versión por el caso No. 03, denominado 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado', conocido en el país como "falsos positivos".



La diligencia iniciará el 12 de febrero y se desarrollará de manera virtual, garantizando la participación de las víctimas, que se ha podido mantener y ampliar pese a la pandemia.



En el caso No. 03 se han acreditado 720 víctimas y se han desarrollado 419 versiones con 330 comparecientes. Un total de 51 víctimas directas podrán seguir la transmisión de la diligencia y ocho abogados representantes de diversas organizaciones de víctimas intervendrán en la versión.



Así la Sala de Reconocimiento avanza en la instrucción de hechos en medio de los que se registraron 197 presuntas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de la Brigada XVI, acontecidas entre 2005 y 2008 en varios municipios de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta y Cundinamarca.



Deberán determinar la responsabilidad después de la contrastación, imputar y llamar a reconocer a aquellos que tuvieron las máximas responsabilidades. En ese momento, el entonces coronel Quiñones Quiroz se desempeñó como comandante de la Cuarta División, unidad jerárquica superior de la Brigada XVI.



El general (r) Guillermo Quiñones Quiroz es el noveno oficial de esta alta graduación que es llamado a rendir su versión ante la JEP.



La justicia transicional ya ha escuchado a generales en retiro, excomandantes del Ejército Nacional de la Segunda División, de la Brigada XVI, de la Brigada 30; a un exjefe de estado mayor de la Brigada XVI, y a ejecutivos y segundos comandantes del Batallón de Artillería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez' y del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’.

