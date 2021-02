Cárcel para alias 'Cheo', presunto cabecilla de la banda 'Los Espartanos' de Buenaventura

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Un juez penal municipal envió a la cárcel a un hombre identificado como alias 'Cheo', presunto cabecilla de banda delincuencial 'Los Esparatanos', grupo que nació de la división de la organización criminal 'La Local'.



El capturado fue trasladado hasta el centro penitenciario San Isidro de Popayán. Cauca, con el propósito de aislarlo de sus supuestos lugartenientes.



La Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones agravado.

Alias 'Cheo' fue capturado en un sector del barrio Pueblo Nuevo, comuna 3, de Buenaventura, cuando agentes de la Sijín junto con unidades del Grupo de Operaciones Especiales, Goes, el Ejército y la Armada Nacional lo interceptaron, en cumplimiento de la orden que pesaba en su contra.



De acuerdo al ente acusador, este hombre registra ocho anotaciones judiciales desde 2008, por los delitos de rebelión, ya que, al parecer, militó activamente en las hoy extintas Farc; así como por hurto, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.



Además, el investigado afronta otro proceso penal por hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2018 en el barrio Alfonso López, cuando William Panameño Viveros, alias 'Laisa', excombatiente de las Farc, se movilizaba en una motocicleta por ese sector, cuando fue atacado por 15 presuntos integrantes armados de la banda 'La Local', quienes lo hirieron en la espalda y los brazos, como advertencia para que no incursionara en el territorio copado por esta organización criminal.



Las indagaciones permiten inferir que alias 'Cheo', supuestamente, fue uno de los atacantes de 'Panameño'.



Durante las audiencias concentradas, el posible cabecilla de Los Espartanos no se allanó a cargos.



En las investigaciones se evidenció que la estructura a la que pertenecería el acusado sostiene una guerra abierta contra la facción de la banda 'La Local', 'Los Chotas', disputándose el control de las redes de microtráfico, las extorsiones al comercio y el tráfico de armas en este puerto sobre el Pacífico.