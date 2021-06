Funcionario de la Alcaldía denuncia amenazas por parte de 'manifestantes' en Puerto Rellena

Álvaro José Carvajal Vidarte

El subsecretario de Política de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño, denunció que fue víctima de amenazas este sábado por parte de algunos "manifestantes", mientras se encontraba en el sector de Puerto Rellena.



Londoño hacía parte del grupo de la Secretaría de Seguridad y Justicia que llegó a la zona para acompañar el operativo de desbloqueo realizado desde horas de la madrugada por la fuerza pública.



"Hoy en Puerto Rellena un grupo de "manifestantes" me amenazó a mí y a mi familia, exigiendo que me retirara o "tendría que asumir las consecuencias"", denunció el funcionario.



Y añadió: "en reiteradas ocasiones me han señalado de paramilitar. Exigen DD.HH. para ellos y no respetan los de los demás".

Desde la secretaría de Seguridad rechazaron las intimidaciones. "Nos solidarizamos con él y ponemos a su disposición la capacidad institucional, en articulación con Fuerza Pública y organismos de inteligencia", indicaron.

Rechazamos contundentemente las amenazas contra nuestro subsecretario de Política de Seguridad y su familia.



La situación en el sector es tensa luego de que cerca de mil hombres de la Policía y el Ejército Nacional llegaran desde las 4:00 a.m. para levantar las barricadas y los distintos elementos con los que se impedía el paso en el sector.



En las primeras horas de la mañana varias personas se acercaron al lugar ante la posibilidad de que el monumento levantado ahí por los manifestantes pudiese ser retirado por las autoridades.



Sin embargo, el alcalde Jorge Iván Ospina confirmó que su administración no quitará la estructura.



En el lugar no se ha habilitado en su totalidad la movilidad debido a que aún permanece allí una grupo de manifestantes.