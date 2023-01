Forcejeos, puños y hasta disparos con arma traumática generó intento de robo en Cali

Un intento de robo en el barrio Manuela Beltrán, en el oriente de Cali, agitó los aires de la ciudadanía, provocando un intercambio de golpes y hasta disparos con armas de fuego.



El hecho se registró el pasado 14 de enero, en horas de la noche, en este sector del distrito de aguablanca, donde según la Policía de Cali, sujetos desconocidos intentaron robar a un grupo de extranjeros que se encontraban en dicho barrio.

🚨🚨DESORDEN PUBLICO EN MANUELA BELTRAN🚨🚨



No sabemos que paso, pero puño, pata y bala, fue lo que se vivió esta noche en ese sector.



Ante esta situación, se presentaron forcejeos, puños y la agresión con un arma traumática a uno de los foráneos, en una de sus piernas. La Policía informó que la víctima se está recuperando del impacto.



De acuerdo con las autoridades, la reacción de la comunidad evitó que los ladrones se pudieran llevar las pertenencias de las víctimas.



Cabe mencionar que este hecho no fue denunciado formalmente en ninguna estación de Policía o en la Fiscalía.



Los extranjeros que quedaron conmocionados con este suceso, manifestaron que no reportaron el caso a las autoridades porque a la final no fueron robados.