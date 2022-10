Fiscalía no ha aportado nada nuevo para precluir caso Uribe: abogado del Río

Este martes en el marco del segundo día de audiencias, en el que la Fiscalía solicita la preclusión de la investigación a favor del expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos, el abogado de víctimas, Miguel Ángel del Río, le pidió respetó al fiscal Javier Fernando Cárdenas, porque sus argumentos no tienen nada de novedoso.



“Lo que hemos visto hasta ahora es una repetición casi que calcada de lo que ocurrió hace meses en la solicitud de preclusión. (..) Entonces yo me pregunto a qué está apostándole la Fiscalía, ¿será que piensa que con dos novelas iguales los finales van a ser diferentes? Pido respeto por la administración de justicia, respeto por las víctimas”, dijo el abogado del Río.



Estas palabras fueron respondidas por el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente, quien dijo que en su intervención del Río no está respetando lo ordenado por la Juez, y que sí se han visto elementos nuevos.



Para mediar la discusión, la Juez 41 Penal del Circuito de Bogotá dijo que no le gusta interrumpir a las partes y que del Río tendrá su oportunidad para dar sus argumentos.



A lo largo de la diligencia de este martes Cárdenas se ha centrado en reafirmar la teoría que siempre ha sostenido la Fiscalía sobre que Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en este caso, no ha dicho toda la verdad y por el contrario ha incurrido en grandes contradicciones.