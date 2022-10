Dictan cargos contra exdirector de La Picota y seis guardianes por fuga de 'Matamba'

Según afirmó la Procuraduría General, los implicados no actuaron a pesar de que se conocía información previa sobre una posible fuga de alias 'Matamba'.



La Procuraduría profirió cargos contra el exdirector de la cárcel La Picota Juan José Papa y otros seis guardianes del centro penitenciario por presuntamente facilitar la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, conocido con el alías de ‘Matamba’, durante hechos ocurridos en la madrugada del pasado 18 de marzo.



Los guardianes afectados por el pliego de cargos son el inspector jefe Julián Segundo Pérez Jiménez, el inspector Milton Libardo Jiménez Arboleda y los dragoneantes Julián Andrés López Espinosa, Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal, Juan Pablo Ibáñez Rodríguez y Diego Andrés Soto Loaiza.



Lea además: Corte Suprema abre investigación contra David Barguil por posible tráfico de influencias



El organismo de control señaló que el director del centro penitenciario no adoptó las medidas pertinentes de seguridad y control para la fuga de 'Matamba', pese a que se había exigido reforzar la seguridad al tener información previa por parte del INPEC de un posible plan de fuga del abatido narcotraficante y aliado al Clan del Golfo.



“De haberse adoptado a tiempo las medidas de seguridad que se requerían ante la información de los organismos de inteligencia del Estado, se hubiera eventualmente evitado la fuga del PPL Castro Estupiñán”, precisó en el pliego de cargos el Ministerio Público.



Al parecer, los involucrados propiciaron la rotación de personal en diferentes puntos de seguridad del penal, situación que aparentemente habría facilitado que Castro Estupiñán se evadiera del penal.



Según las investigaciones, los inspectores Pérez Rodríguez y Jiménez Arboleda habrían concedido y ofrecido permisos para ausentarse del penal; el guardián Julián Andrés López Espinosa, al parecer le habría suministrado al detenido un uniforme de uso exclusivo de los integrantes del cuerpo de custodia, y Jhoan Sebastián Jiménez Sabogal no se presentó a su turno de vigilancia y, presuntamente, fue quien sacó a alias ‘Matamba’ de la cárcel en un vehículo.



Le puede interesar: Lo que se sabe del presunto feminicidio de una menor de 14 años por su novio en Cali



Por esos hechos, el órgano de control profirió pliego de cargos contra los siete investigados por la falta disciplinaria de facilitar o permitir la fuga de presos, que en el caso de las faltas consideradas gravísimas tiene una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos de diez a veinte años.



En el pliego de cargos, el órgano de control advirtió una alerta por varias deficiencias en el centro carcelario, en donde se destaca la falla de cámaras de seguridad, el numero de guardianes para la custodia y seguridad es mínimo y la falta de mecanismos de seguridad y control para la identificación de personas y vehículos que salen y entran del establecimiento penitenciario.