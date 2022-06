Fiscalía General imputará un nuevo delito a implicado en la fuga de alias Matamba

La Fiscalía imputará el delito de homicidio agravado en contra del guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Milton Libardo Jiménez, por su presunta participación en la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias 'Matamba', de la cárcel La Picota de Bogotá, el 18 de marzo de 2022.



Este delito se suma a los de favorecimiento de fuga y abuso de autoridad, que ya habían sido imputados previamente en contra de Milton Libardo Jiménez.



Estos delitos le habían sido imputados a Jiménez porque él era quien estaba a cargo de la vigilancia y facilitó y permitió la fuga de ‘Matamba’, vestido con prendas de uso oficial del Inpec.



“Para procurar o facilitar la fuga, Milton Libardo Jiménez como servidor público, participó en el plan criminal, primero asumiendo sobre las 24:00 horas del 17 de marzo de 2022, el puesto de control de la Guardia externa y de la reja 1-2, que le correspondía al dragoneante Jeison Bernal (por donde luego salió el prófugo), cuando su labor era como régimen interno, supervisar todos los puestos de control de la estructura tres y no asumir uno en específico”, explica el escrito de acusación.



El escrito dice además que Milton Libardo envió al dragoneante al Portal 1 (sobre la Av. Caracas), quien lo asume sobre las 00:05 horas del 18 de marzo de 2022.



Todo lo anterior es aprovechado, según la Fiscalía, para que alias 'Matamba' saliera al interior de un vehículo polarizado y al parecer conducido por un servidor público del penal sin ser requisado, debido a la falta de preparación para esa labor del auxiliar bachiller, descargando la responsabilidad en ese joven.