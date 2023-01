Fiscal de Guatemala que acusa al ministro Velásquez está en lista de corruptos de EE. UU.

La Fiscalía de Guatemala dio a conocer este lunes, 16 de enero, que iniciará acciones legales contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por supuestas acciones irregulares dentro del caso Odebrecht. El anuncio fue hecho por un fiscal que está en el radar de Estados Unidos.



Se trata de José Rafael Curruchiche Cacul, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), quien afirma que tiene en su poder evidencia que implicaría a Velásquez en acuerdos de cooperación entre funcionarios de Guatemala y directivos brasileños de la constructora Odebrecht, lo cual generaron un detrimento de 384 millones dólares.



No obstante, algunos sectores judiciales de Estados Unidos han desestimado los señalamientos e incluso indicaron que el fiscal Curruchiche fue sancionado hace seis meses por el país norteamericano.



De hecho, el nombre del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad aparece en la denominada lista Engel, en la cual dicho país anota a los actores corruptos y antidemocráticos de diversos países.



José Curruchiche fue incluido en esta lista por obstruir investigaciones de actos de corrupción, en el que desbarataba casos contra funcionarios del alto perfil y levantaba supuestas denuncias falsas en contra de fiscales, abogados y extrabajadores de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la cual, el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue la cabeza.



La inclusión del fiscal en la lista Engel fue anunciada por el secretario de Estado, Antony Blinken, el pasado 20 de julio.



Entre las evidencias que Curruchiche asegura tener en contra de Velásquez está un correo con fecha del 15 de junio de 2017 que dice: "Estimado Juan Pablo, te comento que luego de la revisión del proyecto, el Comisionado y la Fiscal solicitan se elimine el literal a) de la cláusula sexta... en todo lo demás hay acuerdo".



Asimismo, piden agregar como parte de la reparación un comunicado en el que hay una disculpa pública a Guatemala por parte de Odebrecht: "te incluí la redacción como literal e) Te copio la cláusula tal y como me la enviaste, sin el literal a) y con un nuevo literal (que es el E y se refiere al comunicado) Espero tus comentarios".



De acuerdo con el jefe de la Feci, estas observaciones no se incluyeron y, además, dice tener más pruebas que comprometen al Ministro de Defensa de Colombia. Sin embargo, no hay pruebas de que Velásquez haya sido sobornado.



Por último, se debe anotar que la cadena radial W le preguntó al fiscal Curruchiche sobre la investigación que tiene Estados Unidos en su contra y este, afirmó no saber, lo único que aseguró que es le fue notificado vía correo que su visa había sido cancelada.