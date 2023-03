Este miércoles Cali completó su octavo día no consecutivo sin homicidios del 2023

Este miércoles 22 de marzo en la ciudad no se presentaron homicidios. Según las estadísticas del Observatorio de seguridad de Cali, en lo corrido del año ya son ocho días, no consecutivos, en los que la capital del Valle no reporta asesinatos.



Asimismo, la ciudad completó 26 días consecutivos sin homicidios hacia mujeres, el último fue el 24 de febrero.



“Estamos haciendo una reducción y unos trabajos muy reiterativos y acertados para la reducción de los homicidios en Cali, estamos en el 8 % menos, hemos salvado más de 18 vidas a hoy en la ciudad. Además, son 78 las capturas de actores criminales por asesinatos, hemos esclarecido 88 casos, estamos en el 45 % de esclarecimiento, estamos trabajándole a la impunidad, hemos incautado más de 146 armas de fuego y se han desarticulado 2 estructuras criminales dedicadas al sicariato”, aseguró el comandante de la Policía de Cali, el brigadier general José Daniel Gualdrón.



En lo que va del año, la capital del Valle contabiliza 211 homicidios, 16 menos a comparación con el mismo periodo de tiempo de 2022, cuando registraba 227.



El día más violento de la semana sigue siendo el domingo con un total de 44 casos registrados, seguido de el lunes con 37 y el viernes con 29.



En lo corrido del mes de marzo la ciudad ha registrado un total de 50 asesinatos.​