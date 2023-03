Caen en Colombia miembros del Cartel de Sinaloa, señalados de traficar fentanilo

Dos miembros del mexicano Cartel de Sinaloa fueron capturados en Colombia por exportar fentanilo a Estados Unidos, donde son requeridos en extradición, informó la Policía colombiana este miércoles.



Según la Institución, los detenidos eran investigados por "conspiración" para enviar a Norteamérica más de 400 gramos de "mezclas y sustancias" que contenían esa droga sintética. También son acusados de lavar dinero y poseer armas y explosivos.



Las capturas hacen parte de un operativo internacional contra el Cartel de Sinaloa. Otros cinco miembros de esa organización fueron detenidos en Guatemala y Grecia, según la Policía colombiana.



El fentanilo tiene en alerta a las autoridades estadounidenses por sus graves consecuencias en los consumidores.



Al menos 107.000 personas murieron entre agosto de 2021 y agosto de 2022 en Estados Unidos por intoxicación por drogas. El 66% de los decesos fueron causados por opioides sintéticos como el fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína.



Colombia es el país que más cocaína produce en el mundo, pero a la fecha las autoridades colombianas no han informado sobre hallazgos de laboratorios de producción de fentanilo.



De ser un mero enlace con el mercado estadounidense en los años noventa, los mexicanos pasaron a ser los amos de la droga que se produce en Colombia: no solo financian la fabricación, sino que supervisan el envío de los cargamentos desde territorio colombiano.



Hasta enero unos 40 mexicanos estaban detenidos en prisiones colombianas, principalmente por narcotráfico, según la Defensoría del Pueblo (Ombudsman).



Estados Unidos pide a México ser más vehemente en la lucha contra los carteles que se lucran con la producción y tráfico de fentanilo, especialmente el de Sinaloa y el de Nuevo Jalisco.



En Colombia hay al menos 204.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, el componente principal de la cocaína, según la ONU.



Pese a los esfuerzos de más de dos décadas para acabar con ese rentable negocio, la cantidad de narcocultivos aumenta en los campos colombianos.