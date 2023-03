Envían a la cárcel a exsoldado que es acusado de abusar sexualmente a una menor indígena 

Por haber presuntamente abusado de una menor indígena de 13 años en el Guaviare en 2016, el exsoldado Eliécer Rodríguez Reinoso fue enviado a la cárcel luego de que un juez valoró las pruebas entregadas por la Fiscalía.



Según se detalló, el entonces soldado regular, presuntamente, abordó a la menor de edad que junto a una compañera del colegio se bañaba en el caño Refugio, en la vía Barrancón, en inmediaciones de San José del Guaviare. Al parecer, luego de presentarse con otro nombre y dialogar con ella, la agredió sexualmente.



La menor de la etnia Sikuani no reveló lo sucedido durante tres años, pero en 2019 decidió contarles a algunos familiares y ampliar su versión ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



Al verificar las versiones entregadas por la niña y su amiga, la Fiscalía encontró absoluta coincidencia en los relatos. Luego de acreditar que sería el hoy procesado, se obtuvo la respectiva orden de captura, que fue materializada por personal del CTI en Bogotá.



A Eliécer Rodríguez Reinoso se le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El cargo no fue aceptado por el procesado.



De otra parte, la Fiscalía General de la Nación cerró la investigación por el supuesto abuso sexual a una niña indígena en Guaviare por parte de un militar estadounidense. Testimonios, documentación y otros elementos de prueba obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indican que el caso no ocurrió. Asimismo, no hay evidencia que soporte la existencia de la víctima y de su estado de embarazo, como fue informado públicamente.