Enfrentamientos entre grupos ilegales en Arauca, tiene atemorizados a sus habitantes

Este domingo, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, visitaron el departamento de Arauca para analizar la situación que enfrentan sus habitantes, ante los constantes enfrentamientos de los grupos ilegales que rondan en el territorio, donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), han dejado por lo menos 17 personas muertas.



La comunidad de Saravena se encuentra con mucho temor debido a los diversos atentados que han realizado los grupos ilegales en contra de la fuerza pública y los mismo habitantes. Uno de sus más recientes siniestros fue la incineración de un bus intermunicipal, donde un menor de edad resultó herido.



“La gente está intimidada, no salen de sus casas. Muchos negocios se encuentran cerrados, hay mucha gente que se arriesga a tener su vida normal. Pero se ven muchas motos, no hay ningún carro porque después de un aviso la gente no quiere salir”, comentó uno de los habitantes de Saravena a BLU Radio.



Lea además: Imputan al docente Fabián Sanabria por presunto abuso sexual a joven

Es por tal motivo que el Gobierno Nacional, las fuerzas armadas y los habitantes del lugar, se encuentran adelantando un consejo de seguridad en pro del bienestar territorial.



”Aquí está nuestra fuerza pública con más hombres de los que teníamos en el departamento. Por eso, estamos para decirle a los araucanos que aquí está su fuerza pública, del lado de nuestros campesinos, del lado de los productores, del lado de los ganaderos, del lado de los ciudadanos, para garantizar su seguridad. Que sepan estos grupos organizados que los vamos a capturar”, señaló el ministro de Defensa, Diego Molano.