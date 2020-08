El senador Iván Cepeda anunció denuncia contra Álvaro Uribe por injuria y calumnia

Erika Mantilla

Luego de la entrevista que concedió el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la revista Semana, el senador Iván Cepeda anunció una denuncia penal contra el líder del partido Centro Democrático. Asegura que mintió, entre otros temas, en que él haya comprado testigos.



“La extensa entrevista del senador Uribe en la Revista Semana es un compendio de mentiras. También es un rabioso ataque en mi contra y una afrenta a los magistrados de la CSJ. Anuncio que en los próximos días denunciaré penalmente a Alvaro Uribe por injuria y calumnia”, escribió en Twitter.



Señaló además que "he actuado siempre con transparencia y respeto por la reserva del expediente. A diferencia de Uribe, no violaré esa reserva. Mi posición se puede consultar en la Cronología de la Verdad que compendia 25 comunicados sobre el caso".



Dice Cepeda que “el senador Uribe ha contado con plenas garantías tanto en su condición de acusador como de acusado. Extrañamente durante seis años cuando presentó 20 testigos falsos en mi contra nunca se quejó de los magistrados. Solo ahora cuando es llamado a rendir cuentas agrede a la Corte”.



Cepeda resaltó que Uribe lo acusó de haber "comprado" diez testigos. "Otro embuste. Ni he 'comprado' ni he presentado ante la Corte un solo testigo. En cambio él ha presentado una veintena de falsos testigos y tramitadores de falsos testigos", argumentó.



Calificó de "graves" los delitos presuntamente cometidos por el abogado Diego Cadena (por los que está también privado de libertad), señalando "que Uribe decidió negar su conocimiento. Sin embargo, en la entrevista dice que lo continúa apoyando. Teme que Cadena lo delate".



También dijo que es "falso que Juan Guillermo Monsalve -hijo del mayordomo de Gucharacas- haya cambiado su versión. Ha sostenido siempre que los Uribe crearon un grupo paramilitar en su hacienda”.

