Álvaro Uribe concedió entrevista a Semana, la primera tras su detención domiciliaria

Erika Mantilla

Este domingo la revista Semana publicó una entrevista al senador Álvaro Uribe Vélez, que realizaron Vicky Dávila y María Isabel Rueda. Esta es la primera vez que el senador del Centro Democrático dialoga con medios desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó detención domiciliaria en su contra.



El expresidente hizo algunas consideraciones sobre la decisión del alto tribunal y dijo que siente que está "secuestrado".



"Me duele por mi familia, por los colombianos que piensan que algo bueno he hecho por el país. Ellos van a la guerra jurídica, tomándose segmentos de la justicia, yendo por el socialismo del Siglo XXI. Estoy indignado, siento que estoy secuestrado por mentiras, por sesgos, estoy secuestrado por la complicidad de unos, siento que padezco un secuestro".

Lea además: Los detalles del proceso por el que la Corte ordena la detención de Álvaro Uribe Vélez

También pidió un "tribunal de honor" que se encargue de evaluar si ha mentido en medio del proceso judicial que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de manipulación de testigos y fraude".



Considera que en medio de la investigación han sido violadas las garantías a las que tiene derecho y aseguró que es necesaria una reforma en el sistema de elección de magistrados.



"En este caso hay un sesgo en favor del senador de Farc", afirmó refiriéndose a Iván Cepeda, del Polo Democrático y también criticó las acciones de José Luis Barceló cuando hacía parte del alto tribunal.



Aseguró que en el 2016, el exmagistrado "conoció una declaración de Carlos Enrique Vélez, que dice que el senador Cepeda le ofreció unos beneficios para que declarara en contra de Uribe Vélez, y él no compulsó copias a Cepeda".



Dijo además que hubo filtraciones sesgadas que han afectado la presunción de inocencia en su caso."Intentaron comprar testigos. ¿A qué horas voy a obstruir la justicia? Esta medida la aplican meses después de la indagatoria", señaló.

"Los testigos han cambiado sus versiones"

El senador aseguró que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave el proceso en su contra, ha cambiado su versión y sostuvo que no hay una palabra suya que viole la ley, en medio de las llamadas que interceptadas en su caso.



Estimó que esas escuchas ilegales ocurrieron en unas 22.000 llamadas y afirma que hubo "ilegalidad y premeditación", y que lo anterior demuestra no se trató de una equivocación.



También negó su participación en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en la hacienda Guacharacas, en Antioquia, que es propiedad de su familia.



Sobre renunciar a la condición de senador para que su proceso no sea llevado por la Corte Suprema de Justicia, dijo que "en la Corte no tengo garantías", pero solo adelantó que sus abogados evalúan esa posibilidad y que en los próximos días, su proceso podría pasar a la Fiscalía.



Uribe también defendió al presidente Iván Duque y explicó que lo conoce "desde que era niño". También dijo que "me conoce buena persona, no soy el criminal que me retratan. El partido apoya a Duque, que no quepa la menor duda, (pero) como en todo, en el partido hay efervescencia".